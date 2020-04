Promueven amparo contra cuarentena en Michoacán; Aureoles responde

Cerca de 400 abogados nicolaitas y catedráticos de la Universidad Michoacana promovieron amparos en contra del Decreto de Aislamiento Obligatorio ante la pandemia de coronavirus, publicado el pasado lunes en Michoacán. Un juez de Distrito, con sede en Michoacán, concedió la suspensión provisional a los litigantes, y para su persona queda sin efectos.

Ello, sin embargo, no los exime de acatar las medidas sanitarias obligatorias establecidas por las instituciones de salud, federales y estatales en esta contingencia. Los abogados argumentaron que el decreto emitido por el gobernador Silvano Aureoles Conejo es inconstitucional y violatorio de derechos humanos. Los litigantes, a través de diferentes despachos jurídicos, han incluso exhortado a la ciudadanía a sumarse a esta oleada de promociones de amparos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación no se ha pronunciado de ninguna manera respecto del decreto; fue un juez de distrito del poder judicial federal. La SCJN tampoco declaró inconstitucional la medida, simplemente ordenó suspender provisionalmente sus efectos únicamente a los promoventes de los amparos. La decisión será revisada en los siguientes días por un Tribunal Colegiado de Circuito, quien determinará en definitiva si se suspende o no los efectos del Decreto a los promoventes. La suspensión se dictó antes de la emisión del acuerdo del Consejo General de Salubridad publicado el pasado 21 de marzo en el Diario Oficial de la Federación.

El documento establece en su artículo quinto que los estados deberán establecer y ejecutar los mecanismos para reducir la movilidad e instrumentar las medidas de control pertinentes. "Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas en su calidad de autoridades sanitarias y, en general, a los integrantes del Sistema Nacional de Salud que presten servicios de salud en cada entidad, ejecutar y supervisar los planes de reconversión y expansión hospitalaria para garantizar la atención adecuada y oportuna de la salud de la población, tanto para la enfermedad COVID-19, como para cualquier otra necesidad de atención", señala el documento.

Responde Aureoles

El gobernador Silvano Aureoles Conejo dijo a los abogados que se han pronunciado en contra del Decreto que no es momento de egoísmos, sino de solidaridad profunda. Lo anterior fue dicho por el mandatario michoacano en un mensaje público tras conocerse la más reciente cifra de contagios por el COVID-19 a nivel nacional y estatal, que va en aumento.

"Lamento mucho que haya quienes no comprendan que no es momento del 'yo', sino el momento de 'nosotros'; que no es momento de egoísmos, sino de la solidaridad más profunda”, expresó. Aureoles Conejo afirmó que la dificultad que está atravesando el país y el estado exigen de la corresponsabilidad de todos los sectores sociales.

Lamentó que haya quienes ven en el aislamiento obligatorio, a fin de preservar la salud y la vida de la población, una medida que afecta sus intereses personales. Expuso que, en algunos casos, esas personas han decidido presentar recursos de amparo ante los tribunales, lo cual dijo respetar, pero lo calificó como "un acto muy egoísta".

El aislamiento obligatorio ha provocado grandes controversias, algunos han pretendido abrir procesos legales en contra de la medida y sin dudas están en el derecho de hacerlo; los respeto, sin embargo, en esta contingencia eso es un acto de egoísmo.

"Esas personas que pretenden que la vida siga normal en las calles no están pensando en nuestros abuelos que podrían morir, ni en los que tienen alguna enfermedad y que los ponen en riesgo de contagio y, en consecuencia, de perder la vida", reiteró.

Silvano Aureoles enfatizó que quienes han recurrido al amparo no tienen en mente los hospitales colapsados o los cientos de muertos que ya hay por contagio de COVID-19, incluso "en los familiares que no podrán despedir a sus seres queridos, en el personal de la salud que se la está jugando todos los días".

Reiteró que la emergencia sanitaria no está para titubeos ni flaquezas, ya que de por medio están vidas humanas. Dijo lamentar si las medidas de confinamiento han molestado a algunos, pero, sostuvo, no es momento de libertades individuales que amenazan la vida de todos. "No es momento ni hay tiempo para egoísmos. Es momento de solidaridad y de corresponsabilidad; es momento de cuidar nuestra salud, de cuidar la vida", insistió.

El titular del Poder Ejecutivo estatal recordó que la medida no aplica para quienes realizan actividades esenciales y que el hecho de restringir las salidas de casa, reiteró, "va dirigida contra todos aquellos que, de forma irresponsable, siguen tomando a la ligera la emergencia y no les importa exponerse ni exponer la vida de los demás".

