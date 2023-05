Después de la pandemia, el ritmo de vida que se lleva obliga a los consumidores a comprar alimentos preparados envasados como el chicharrón en salsa verde, el chilorio y la cochinita, sin embargo, hay algunos que traen más salsa que carne, exhiben leyendas que no pueden comprobar o tienen menos producto, dijo la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

"Queríamos ver si no había trampas de que hubiera alguien que dijera que es carne de cerdo, que fuera de pollo o soya y que no lo fuera en realidad, pero no, el que dice de cerdo es cerdo, el de pollo es pollo y el de soya es soya, explicó el titular del Profeco, Ricardo Sheffield Padilla.

Luego de analizar 18 productos, cinco de cochinita pibil, cuatro de chicharrón en salsa verde y nueve de chilorio de marcas como American Beef, Cocina de Piedra, La Chata, Costeña, El Gallo Giro, Great Value, La Sierra y Sinaloa, entre otras marcas, la Profeco encontró que hay algunas con menor contenido al declarado, con leyendas falsas o que tienen más salsa que carne.

Cocina de piedra, "chicharrón de pancita dice ser 100% carne de cerdo, eso implicaría que su primer ingrediente es la carne de cerdo, pero el primer ingrediente es el tomate verde, más salsa que carne".

American Beef, cochinita pibil declara un contenido de 227 gramos y tiene realmente 215 gramos.

Sinaloa, cochinita pibil declara 250 gramos y tiene 231 gramos.

La Sierra, chicharrón en salsa verde, dice la leyenda "elaboramos el mejor chicharrón de cerdo", pero no lo comprueban.

En su mayoría tienen una gran cantidad de sal; en promedio contienen 400 miligramos por producto, comentó Sheffield, quien dará a conocer el estudio completo en la Revista del Consumidor de junio. En ese caso de altos niveles de sodio está:

Sinaloa contiene el "triple de sal que los demás productos similares, es decir, tiene mil 189 miligramos por cada 100 gramos, cuando el promedio anda en 400 miligramos por ese tipo de productos".

En su leyenda dice: "Chilorio de soya pone sano, delicioso sustituto de carne, pero es el que más sal contiene, lo menos que puede tener es sano".

Sheffield expuso que la recomendación es "prepárenlo en casa, les va a salir más barato y con menos sal, es una cosa exagerada de sal la que se come, si tienes presión alta, retención de líquidos o problemas de corazón".

CR