Tu perrito merece comer las mejores croquetas y por eso debes tener cuidado con la marca que eliges, pues hay algunas que engañan a sus clientes, informó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El Laboratorio Nacional de Protección a las y los Consumidores analizó 46 marcas de croquetas para conocer su estándar de calidad.

Los resultados del estudio serán publicados en la Revista del Consumidor del mes de julio, sin embargo, el procurador Ricardo Sheffield adelantó cuáles son las marcas que engañan a ti y a tu lomito.

De acuerdo con el titular de la dependencia, son dos las marcas que debes evitar comprar para tu mascota: Natdog y Respet, por engañar sobre sus ingredientes y ofrecer menos producto.

Sheffield explicó que la imagen ilustrativa de Natdog da a entender que contiene pechuga de pollo, cuando sus croquetas están hechas de harina de pollo, además incluye la leyenda “es irresistible su sabor a pollo”, pero esto no se puede comprobar.

"Hay un montón de frases mentirosas que no se pueden comprobar (...) Abusan porque no hay normas", dijo el funcionario, tras señalar que no hay normas establecidas para la producción de croquetas en México, por lo que todas las marcas se basan en estándares estadounidenses.

Los paquetes de Respet contienen 3.9 kilos de croquetas, pero en su etiquetado dice que tiene 4 kilos. Por ofrecer menos producto, esta marca podría salir del mercado, señaló Sheffield.

Para concluir señaló que la mayoría de las marcas cumplen con los estándares de calidad, a excepción de Keprecio, la cual no cumple con las recomendaciones y además su nivel está por debajo del recomendado por la Asociación Americana de Oficiales de Control de Alimentos (AAFCO por sus siglas en inglés).

CR