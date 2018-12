Primero muerto que traicionar al pueblo: López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a la población a contribuir para a convertir en realidad los compromisos asumidos y dio a conocer que acudirá personalmente a entregar al Congreso su informe de gobierno y, además, en un acto anual en la Plaza de la Constitución, repasar los compromisos uno a uno para saber si se han cumplido o si siguen pendientes.

Al concluir su discurso en el Zócalo capitalino, luego de recibir el bastón de mando de pueblos indígenas y afromexicanos, el Ejecutivo federal llamó a dialogar en plazas públicas y en los hogares sobre los avances del gobierno, a fin de que haya transparencia y se acaben la corrupción y la impunidad.

Es preciso, enfatizó, analizar en los hogares si mejora la situación del pueblo y tomar entre todos los acuerdos que más convengan a la nación, pues la idea es que no se pierda la comunicación directa con el pueblo.

"Necesito del pueblo, conozco la historia, cuando gobernantes revolucionarios se desprenden, cometen el error de separarse del pueblo, no les va bien", aseveró el mandatario.

López Obrador pidió que "no me dejen solo, porque sin ustedes no valgo nada, o casi nada. Yo no me pertenezco, yo soy de ustedes, del pueblo de México", y aseguró que "primero muerto que traicionarles".

Llamó a actuar con optimismo y alegría "porque tenemos la dicha de vivir tiempos interesantes. Estamos en un momento estelar en la historia porque entre todos empezamos a construir la justicia y la felicidad que el pueblo merece y una nueva vida para esta gran nación".

LS