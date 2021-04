Por "no saber tender su cama", mata a golpes a niño de cuatro años

Juan Carlos "N", de 29 años de edad, asesinó a golpes a un niño de cuatro años de edad, hijo de su pareja, porque el menor no supo "tender la cama". Según la autopsia, el niño sufrió contusión profunda de tórax y abdomen.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, a través de la Subdirección de Investigación de Homicidios de la Agencia Estatal de Investigaciones, dio cumplimiento a una orden de aprehensión en contra del sujeto por los delitos de homicidio calificado y violencia familiar.

La detención de Juan Carlos "N", se llevó a cabo el pasado 12 de abril en la colonia Parque Industrial Escobedo, en el municipio de Escobedo. Posteriormente, fue internado en el Centro de Reinserción Social Número 2.

A Juan Carlos se le considera responsable de la muerte violenta del niño, quien fue trasladado a una clínica municipal ubicada en el centro de Salinas Victoria, Nuevo León.

Golpeaba a su pareja y a niños

Según investigaciones de agentes ministeriales y por versiones recabadas de testigos, desde principios de marzo el detenido golpeaba a sus hijastros, de cuatro y cinco años, así como a la madre de los niños, con quien vivía en unión libre en un domicilio ubicado en la colonia Los Pilares, en Salinas Victoria.

Juan Carlos "N" golpeaba a los niños porque no hacían las cosas como quería, y agredía también a su pareja cuando intentaba defenderlos. Una de las agresiones ocurrió el pasado seis de abril, cuando el investigado golpeó a M.V.H. porque supuestamente no quería comer y "no traía las chanclas bien puestas".

El diez de abril, cuando Juan Carlos "N" se encontraba solo con los menores, les exigió realizar labores de limpieza, ordenándole a M.V.H. "tender la cama" y al no poder realizar dicha tarea, llevó al niño a una de las habitaciones y le propinó una golpiza que a la postre le ocasionó la muerte, señaló la Fiscalía General del Estado.

