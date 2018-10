Policía Federal no estaba armada en frontera con Guatemala: Segob

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, rechazó la violencia en la frontera con Guatemala, y dijo que la Policía Federal (PF), no portaba arma alguna, entre ellas, las llamadas bala de goma.

"Se rechaza los lamentables acontecimientos ocurridos los días 19 y 28 de octubre, donde violentamente grupos de personas intentaron entrar a territorio nacional por la frontera sur, concretamente en el puente internacional de Ciudad Hidalgo, Chiapas, rompiendo la reja de entrada a nuestro país y agrediendo con piedras, petardos, botellas de vidrio, cohetones, a personal de migración y de la Policía Federal, desarmada.

La PF, como lo atestiguan los visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México y organismos no gubernamentales que estuvieron presentes, no portaban arma alguna, ni siquiera para tener balas de plástico, que son consideradas no letales", afirmó.

En un mensaje a los medios, Navarrete Prida indicó que la instrucción fue clara: "policía desarmada tratando de exhortar a que documentaran su entrada a México de forma pacífica y ordenada", a fin de rechazar cualquier intento violento de entrar país.

Señaló que se ha detectado que algunos de los agresores que hoy intentaron ingresar a México portaban armas de fuego y bombas molotov, razón por la cual se decidió "compartir información" con los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras, de las personas armadas, para que, si es el caso, se disponga a su "detención y disposición ante la autoridad competente".

El titular de Gobernación reiteró que en México "no se criminaliza" la migración no documentada, pues es una población vulnerable, por lo que "rechaza y condena enérgicamente" el uso de la violencia física o xenófoba, que es la antítesis de la vida democrática del país.

