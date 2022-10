Poder Judicial no se dejará utilizar por poderes fácticos: Zaldívar

Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), advirtió a los jueces federales de una sociedad polarizada que pretende utilizar al Poder Judicial a su conveniencia, dependiendo de si les gusta y les conviene lo que un juez o una jueza falló en un determinado asunto.

Durante el informe de actividades de la Escuela Federal de Formación Judicial 2022, el ministro afirmó que los juzgadores no se dejarán utilizar por los poderes institucionalizados o fácticos.

"No nos dejaremos utilizar como no lo hemos hecho, nuestra labor es defender la Constitución y los derechos humanos frente a los poderes institucionalizados, pero también frente a los poderes fácticos. No somos oposición, ni somos gobierno, somos el poder equilibrador y que lo entiendan todos, porque ese será el trabajo que seguiremos haciendo con lealtad hacia la Constitución, con lealtad hacia los derechos humanos y con lealtad hacia nuestro país", dijo.

El también presidente del Consejo de la Judicatura Federal mencionó que la independencia judicial se convirtió en un botín mediático para golpear al Poder Judicial.

"La Independencia judicial se ha convertido en un botín mediático para golpear al Poder Judicial, para deslegitimarlo o para presionarlo para que sirva determinados propósitos. Por un lado, se dice que no se defiende la independencia de los jueces y las juezas federales, como si las juezas y los jueces federales fueran tan poquita cosa que se requiere que se les defiende en la plaza pública; los jueces y las juezas federales tienen la fortaleza que les da su investidura y defienden todos los días la Independencia judicial con sus sentencias y con sus resoluciones, ahí se defiende la independencia judicial, no en la plaza pública".

