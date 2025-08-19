Viral: Tigre mata a su madre tras pelea territorial en zoológico, visitantes lo captan en video

El zoológico de Cali, ubicado en Colombia, se encuentra de luto tras anunciar la pérdida de uno de sus animales más representativos. Indira, una tigresa albina que durante más de dos décadas fue símbolo del recinto y deleitó a generaciones de visitantes, murió luego de un trágico incidente.

La noticia fue dada a conocer a través de un comunicado oficial difundido en las redes sociales del zoológico. En el mensaje, el personal expresó su pesar por la pérdida del felino, quien había convivido durante 12 años con Kanú, su hijo, dentro del mismo espacio.

“Con profundo dolor despedimos a Indira, nuestra tigresa de Bengala, quien durante más de 15 años recibió el cuidado y amor de nuestro equipo de bienestar animal. Indira falleció tras un incidente con su hijo Kanú, con quien compartió recinto por más de 12 años. A pesar de la atención inmediata y los esfuerzos médicos, su corazón dejó de latir, cerrando un ciclo de vida lleno de enseñanzas y memorias”, informó la institución.

El suceso ocurrió el pasado fin de semana, cuando ambos tigres protagonizaron un violento enfrentamiento. Aunque los cuidadores intervinieron con rapidez y lograron sedar al macho para evitar más daño, las lesiones sufridas por Indira resultaron fatales. A pesar del trabajo del equipo veterinario por salvarla, la tigresa no logró recuperarse.

Las imágenes del ataque fueron captadas por algunos visitantes que se encontraban en la zona de observación en ese momento. En los videos que comenzaron a circular, se observa cómo Kanú, el tigre más joven, somete a su madre durante la pelea.

El comunicado del zoológico también incluyó una reflexión en memoria de Indira y un mensaje de agradecimiento a quienes compartieron años de entrega en su cuidado:

“Su partida nos recuerda que la vida y la muerte hacen parte del mismo camino. Hoy pedimos a nuestra comunidad acompañarnos en este duelo y enviar un mensaje de apoyo a nuestro equipo, quienes dedicaron años de entrega y compromiso a su cuidado. Indira vivirá siempre en nuestra memoria, en cada historia que compartió con quienes tuvieron la fortuna de conocerla”, concluye el mensaje.

La muerte de Indira ha generado tristeza entre los trabajadores del zoológico y en la comunidad caleña, que la recordará como un ícono de la fauna del lugar y un ser que dejó huella en miles de personas.

BB