Luego del descanso de la Semana Santa, se reactiva el servicio de Banco del Bienestar, por lo tanto, además de continuar la campaña de cambio de tarjeta, también se reactivan los pagos a los derechohabientes.

Por lo normal la transferencia recibida es de 4 mil 800 pesos por cada dos meses, sin embargo, en esta ocasión habrá algunos que recibirán el doble el próximo mes de mayo. Si te ha faltado la pensión de marzo-abril, no te preocupes, en mayo te llegara 9 mil 600 pesos en tu Tarjeta del Bienestar.

¿Me toca recibir el doble?

Se trata de un ajuste de cuentas, si como beneficiario aún no has recibido tu pensión correspondiente al periodo de marzo-abril, no te preocupes, llegará para este periodo de mayo-junio, la Secretaría de Bienestar en virtud de garantizar a todos los inscritos el acceso al beneficio otorgará 9 mil 600 pesos, que es lo que corresponde a los cuatro meses sumados, a quienes no recibieron su pago en tiempo y forma.

En caso contrario la cantidad que te corresponde no se verá alterada y recibirás la cantidad habitual de dos meses.

Por su parte la Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, recordó que solo podrán recibir el beneficio quienes estén inscritos al programa y tengan actualizadas sus tarjetas al Banco del Bienestar, que en este caso es turno para quienes reciben su pensión en BBVA.

¿Cómo paso mi pensión al Banco del Bienestar?

Si percibes tu beneficio en una cuenta de Bancomer, hoy en día BBVA, tienes hasta el 30 de abril para realizar tu cambio. Para ello consulta la pagína: http://200.77.236.12:8082/BANCOMER.bienestar/index/ e ingresa tu curp, de inmediato aparecerá tu nombre y la dirección para recoger tu nueva tarjeta junto con la fecha y hora a la que debes acudir.

Recuerda que para consolidar el trámite debes llevar una identificación oficial, tu acta de nacimiento, un comprobante de domicilio, tu curp impreso y un número de teléfono.

Los asistentes te entregarán el plástico de inmediato y solo queda esperar a que se te notifique, vía mensaje de texto, que ya puedes recibir pagos en tu cuenta del Bienestar.

La secretaria informó que al cierre de marzo ya se han migrado 3 millones 437 mil 470 de tarjetas, con lo cual ya son cerca de 7 millones 17 mil 853 personas las beneficiadas por el programa de pensiones del Banco del Bienestar.

