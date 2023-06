Al iniciar junio, sexto mes del año, surgen numerosas preguntas sobre los principales programas como la Pensión Bienestar 2023 proporcionados por el Gobierno de la República, por lo que te daremos información sobre los pagos restantes en el año 2023 y el monto total que los afiliados recibirán.

La Pensión del Bienestar es un programa del Gobierno de México con el objetivo principal de respaldar a los adultos mayores de 65 años o más que residen en el país. Estos beneficiarios reciben pagos periódicos para cubrir los gastos básicos relacionados con el hogar y la alimentación.

¿Cuánto falta por pagar de la Pensión Bienestar en 2023?

En cuanto a los pagos restantes en 2023 para la Pensión del Bienestar, el último pago correspondiente ya se realizó en la primera quincena de mayo, entre los días 3 y 17 de dicho mes. Como resultado, los afiliados a este programa no recibirán un pago económico durante el sexto mes del año y deberán esperar hasta julio.

El próximo pago se realizará en orden alfabético según el apellido de cada uno de los afiliados, a partir de los primeros días de julio.

Ahora bien, ¿cuál será el monto total que recibirán los integrantes de la Pensión del Bienestar? Si sumamos los 4,800 pesos que reciben cada bimestre, el total para lo que resta del año 2023 será de 14,400 pesos.

¿Cuál es el último pago en el 2023?

Si consideramos que este programa ofrece pagos cada dos meses, esto significa que los periodos de enero-febrero, marzo-abril y mayo-junio ya están cubiertos. Por lo tanto, el último pago a adultos mayores serán tres pagos adicionales a lo largo de este año 2023, correspondientes a julio-agosto, septiembre-octubre y noviembre-diciembre, respectivamente.

¿Qué adultos reciben el pago doble de la Pensión Bienestar en junio?

Lamentablemente, en junio no está contemplado ningún pago doble de la Pensión Bienestar, sin embargo, esto no implica que el apoyo no abarque el mes de junio, sino que el pago correspondiente se realizó en mayo. La Pensión del Bienestar se entrega de forma bimestral en orden alfabético.

El pago de junio se efectuó entre el 3 y el 17 de mayo y corresponde al periodo de mayo-junio. Es posible que aquellos beneficiarios que revisaron su cuenta antes de estas fechas no hayan visto reflejado el depósito, pero en este momento debería estar disponible.

¿De cuánto será el pago de la pensión en 2024?

El pago bimestral aumentará significativamente para la Pensión Bienestar 2024, así lo confirmó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, al anunciar que el Gobierno de México ha aprobado un aumento de la Pensión Bienestar 2024 de 6 mil pesos para cada uno de los beneficiarios a partir del próximo año.

CR