Para el siguiente año se prevé un monto mayor a un billón 991 mil millones de pesos en pensiones y jubilaciones, tanto las que otorgan a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), entre otras, así como las que están a cargo de la Secretaría del Bienestar, lo que representa 22 de cada 100 pesos del gasto federal y que significa un aumento del 11.8% comparado con este año.

Este incremento representa una preocupación para las finanzas públicas, alertan especialistas en la materia. Israel Macías López, académico de la Universidad Panamericana (UP), considera que este tema es una “bomba de tiempo” ya que los ingresos no crecen al mismo ritmo que lo que se requiere para pagar las pensiones, por lo que opina que la solución de fondo será recortar el gasto público, una reforma fiscal o aumentar la edad de retiro, lo que no le gustaría a la población.

“El Gobierno se está quedando sin dinero, el gasto en pensiones crece a un ritmo muy acelerado y se está comiendo el presupuesto público”.

Por su parte, Antonio Ruiz Porras, coordinador del doctorado en Estudios Económicos de la Universidad de Guadalajara (UdeG), coincide en que el tema es preocupante y se deben buscar alternativas. “El riesgo principal es que han aumentado de una manera excesiva en los dos últimos años. Actualmente el monto de estos gastos supera al pago de la burocracia… posiblemente es el gasto que mayor ha crecido en la última década”.

Agrega que el aumento en la deuda de México para el siguiente año se explica por el gasto en pensiones. “No sería extraño que este problema sea la principal preocupación del Gobierno entrante, porque es un gasto que se está destinando a gasto corriente, esto es, que en principio no podía desaparecer con ningún tipo de reforma, salvo que aumentaran los impuestos o volvieran más estrictos los requisito para el otorgamiento de pensiones”.

El dato

Gasto en pensiones 2024 (Millones de pesos) Contributivas 1,499,038.6 No Contributiva (Pensión de Adultos Mayores) 465,049 No Contributiva (Pensión de Personas con Discapacidad) 27,860 Total: 1,991,947.6

MF