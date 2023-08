Pensión Bienestar: ¿se pierde el dinero si no se retira durante un tiempo?

Los beneficiarios de la Pensión del Bienestar reciben bimestralmente un apoyo económico que se deposita a la cuenta del Banco del Bienestar. Todos los cuentahabientes pueden usar su plástico para retirar en efectivo el dinero y pagar en distintos establecimientos, así como guardarlo.

¿Se pierde el dinero de la Pensión si no se retira?

Una de las ventajas de la tarjeta es que el dinero que está en ella, está seguro, por lo que no tendría que haber problema si su dueño decide no retirarlo en meses. Hay quienes piensan que si no retiran en efectivo el dinero del apoyo del programa, pueden perderlo, ya que se ha especulado que de no sacarlo, el Gobierno lo tomará.

De acuerdo con información de la Secretaría de Bienestar, no es necesario que retiren el dinero en efectivo porque pueden utilizar su tarjeta para hacer compras en tiendas físicas y en línea. Incluso si las personas desean, pueden mantener algo de dinero en sus cuentas para generar un ahorro del que podrán disponer en cualquier momento.

En ese sentido, en caso de que no se pueda retirar el dinero no pasa nada porque el monto que se quede en la cuenta al finalizar el bimestre o periodo de pago no será retirado en caso de que no se disponga de él en su totalidad. Así que, se puede mantener en la cuenta como un ahorro o sacarlo paulatinamente.