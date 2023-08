Hay una tarjeta imprescindible en la vida de los adultos mayores: la Tarjeta Bienestar, la cual permite retirar dinero en efectivo de los cajeros automáticos del Banco del Bienestar sin cobro de comisiones, así como hacer compras en centros comerciales o cualquier establecimiento que tenga terminal bancaria. Desde su instauración, las tarjetas han ayudado a miles de personas a poder cobrar los apoyos provenientes de los programas gubernamentales.

Una de las ventajas de la Tarjeta Bienestar es que es aceptada para pagar bienes y servicios en miles de establecimientos afiliados a Mastercard y lo mejor es que no genera intereses y es apta para recibir salarios y otras prestaciones relativas, por lo que es importante cuidarla y conocerla bien.

¿Qué pasa si no retiro mi dinero de la tarjeta bienestar?

Las personas beneficiadas de este apoyo económico reciben el dinero bimestralmente, es decir cada dos meses, siempre los primeros días de cada periodo. Una de las dudas que los beneficiados tienen sobre su tarjeta es ¿qué pasa si no se retira el dinero de la Tarjeta bienestar?, pues temen que su sueldo pueda ser retirado en algún momento por parte del gobierno.

La Secretaría de Bienestar aclaró que la tarjeta emitida por la dependencia tiene las mismas características que una de débito emitida por cualquier institución financiera. Entonces, lo primero que debes saber es que una vez que no hay nada qué temer.

En caso de que no se pueda retirar el dinero no pasa nada porque el monto que se quede en la cuenta al finalizar el bimestre o periodo de pago no será retirado en caso de que se disponga de él en su totalidad. En ese sentido, se puede mantener en la cuenta como un ahorro e irlo sacando gradualmente.