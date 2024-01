Pensión Bienestar: ¿qué pasará con quienes no se inscriban esta semana?

A partir de este martes 16 de enero a el domingo 21 del mismo mes, se realizarán las inscripciones para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores 2024, por lo que es muy importante que tomes en cuenta el calendario del registro. Aquí te explicamos qué pasará con quienes no se inscriban.

El registro para quienes no alcanzaron a realizar el trámite y cumplen los 65 años en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2023 y el 30 de junio del 2024, comenzó esta semana y para inscribirse pueden hacerlo en un horario de 10:00 am a las 16:00 horas en el modulo que te corresponda, si no conoces cuál es, puedes ubicarlo dando click aquí.

¿Por qué los adultos mayores deben inscribirse al programa de Pensión Bienestar 2024?

Las y los adultos mayores que cumplen 65 años años antes del 30 de junio, deben inscribirse a partir de este martes 16 al 21 de enero, porque de no hacerlo, las siguientes inscripciones serán hasta el cuarto bimestre del año (julio-agosto).

Debido a las campañas en todo el país por las próximas elecciones del 2 de junio, no se realizará otro registro durante el primer semestre del año.

Por lo que si cubres la edad y no te inscribiste esta semana, tendrás que esperar hasta después de julio para realizar el trámite.

Si decides inscribirte puedes hacerlo con base a el siguiente calendario:

Martes 16 de enero: letras A, B y C

Miércoles 17 de enero: letras D, E, F, G y H

Jueves 18 de enero: letras I, J, K, L y M

Viernes 19 de enero: letras N, Ñ, O, P, Q y R

Sábado 20 de enero: letras S, T, U, V, W, X, Y y Z

Domingo 21 de enero: todas las letras

