Patente mexicana podría detener la propagación del coronavirus

Hace 10 años, la enfermedad de uno de sus hijos inspiró a la ingeniera bioquímica, Gabriela León y a su hermano, Sergio, a buscar una solución que lograra matar a los virus. El día de hoy esa tecnología, desarrollada en México, podría detener la propagación del coronavirus y evitar una pandemia.

Gabriela, creadora de Nbelyax. ESPECIAL /

En el 2016, recibieron la patente de Nbelyax, que hoy está en 60 países y 40 más en proceso, que había solicitado desde el 2013, una biomolécula de apenas dos nanómetros que es capaz de aniquilar todo tipo de virus, bacterias, hongos, gérmenes, esporas, micobacterias y tripanosomas. Gabriela ha implementado esta tecnología en una línea de antisépticos, desinfectantes y esterilizantes que logran evitar, de manera efectiva, la propagación, no solamente del virus Covid-19, también el de la influenza e incluso el ébola.

En entrevista con EL INFORMADOR, Gabriela habló sobre esta tecnología y su trabajo:

“Llevamos 10 años tratando de posicionar este trabajo y de hacer entender lo que estamos viviendo como humanidad, en donde los grandes retos son los cambios climáticos y las pandemias”

Ante las noticias del coronavirus y su llegada a México, circularon en redes sociales varios videos en donde se ve a la gente agotar distintos productos antibacteriales y desinfectantes en los supermercados, sin embargo, estos no ofrecen una solución real al problema e incluso, podrían agravarlo:

“El virus necesita replicarse en los seres vivos, mientras que las bacterias, hongos y micobacterias, tienen la capacidad de reproducirse por ellos mismos, pueden estar en una superficie durante años y no necesitan infectar a nadie porque tienen la capacidad de reproducirse solas. La gran diferencia de nuestra tecnología es que es tan pequeña que puede entrar al organismo (que tiene el virus) y destruir el material genético".

"Por ejemplo, con los desinfectantes o antibacteriales, llega una molécula como la del cloro, que es una tecnología de hace ya varios años, pero llega el cloro y le rompe la membrana celular y de que se rompe a que se muere la célula pueden pasar segundos y eso es suficiente para que se genere otra bacteria donde pueda habitar el virus e incluso, a la larga, se puede crear la famosa resistencia microbiana, porque no destruyen el material genético", además, Nbelyax es biodegradable, inocuo, no es corrosivo, no causa ningún daño secundario y aún más importante, no crea resistencia.

Al utilizar alguno de los productos que contienen esta patente, la superficie en la que se aplique no únicamente se destruye el virus, además, puede quedar protegida desde 12 hasta 72 horas. Entre el portafolio que han desarrollado se encuentran cremas, jabones antisépticos y desinfectantes.

Gabriela resalta, además, la importancia de la higiene y cómo es que esto impacta en la propagación de cualquier enfermedad:

“No tenemos cultura de la higiene, cosas como lavarnos las manos antes de comer, después de ir al baño. Lo que sucede es que tú estornudas cuando estás enfermo, da igual si es influenza o coronavirus, entonces tú estornudas y esas partículas de saliva llevan al virus y ese virus se puede quedar de 15 a 28 días, dependiendo de las condiciones de temperatura, en esa superficie. Ahí va a estar y cuando tú la toques y después te toques la cara, te llevas eso contigo y es cuando inician los contagios”.

Tecnología de importación

Desde que inició la crisis del coronavirus, la tecnología desarrollada por Gabriela y su hermano ha sido solicitada por otros países para ayudar a contener la propagación del virus, particularmente en China en donde están trabajando para pronto abrir un laboratorio.

Además, han tenido contacto con personas de Canadá, Italia, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y otros lugares del mundo a donde también han enviado pedidos individuales.

El Gobierno Federal en México está al tanto de la existencia de este producto, sin embargo, las solicitudes que han recibido han sido por parte de algunos estados de la República.

Irónicamente, su producción ha tenido afectaciones debido a la emergencia del coronavirus en China pues, parte de los envases que utilizan provienen de ese país, sin embargo, asegura que tiene la capacidad de producir entre 50 y 60 toneladas diarias.

Piden no bajar la guardia

Gabriela hace un llamado a la prevención como medida de salud pues cree que por la estrategia de mitigación que se está utilizando en México, a diferencia de la realizada en China en donde se creó un cerco sanitario y no se les permitía salir de sus casas, es muy probable que en el país haya varios contagios “este virus es tan nuevo para el cuerpo que, si te contagias, tu sistema inmunológico queda muy bajo y te vas a poder infectar, ya sea de coronavirus o de cualquier otra enfermedad y eso puede ser peligroso.”

Si te interesa adquirir alguno de los distintos productos que realizan con esta tecnología, puedes hacerlo a través de su página web o a través de distintas plataformas en línea.

GC