Partido Verde también me ofreció dinero por tuits: Adrián Uribe

Luego de que hace apenas unos meses el conductor de televisión, Facundo, dijera que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) le había ofrecido 2 millones de pesos por publicar mensajes de Twitter en 2015, otra personalidad de la farándula revela que también le ofrecieron dinero para "tuitear" a favor de ese instituto político.

Esta vez se trata del actor y comediante Adrián Uribe, quien fue invitado a participar en un video de la serie "Al Volante" del youtuber mexicano Alex Montiel, en su personaje de "El Escorpión Dorado".

"A mí me propusieron, aquí entre nos, unos tuits para el Partido Verde y no acepté", se animó a platicar Uribe en el vehículo donde el personaje enmascarado suele recorrer la ciudad con sus invitados.

"¿Cuánto te ofrecían?", le preguntó Alex Montiel, a lo que el actor reconoció:

"Pues una lana, eh, pero no quise la neta, porqué dije "pa´qué"; y justo después de que empezó la llovedera a todo el mundo".

"El Escorpión Dorado" recordó el caso de Miguel Herrera, ex director técnico de la Selección Mexicana de Futbol, quien incluso fue citado a declarar a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) por sus "tuits" a favor del PVEM.

"Ahí me ofrecieron, y yo dije mejor no, para qué me meto, es que creo que como figura pública tienes que tener mucho cuidado, tienes que ser imparcial, a menos que lo hagas no por un interés en especial", platicó Adrián Uribe.

Ese mismo año (2015) otras celebridades fueron cuestionadas por enviar mensajes vía Twitter a favor del Partido Verde, entre ellos: Daniel Bisogno, Gloria Trevi y Julio César Chávez.

