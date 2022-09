¿Quiénes son los políticos? según las malas lenguas son esos hombres con trajes arrugados que desde su escritorio deciden el futuro del país. Que ser buen político es sinónimo de ser demagogo –esto es, un mentiroso–; que un político pobre es un pobre político.

Y esto puede ser cierto, puede ser que la clase gobernante del país, la clase política, requiera de un cambio; un cambio de cultura, de llevar a cabo la vida pública. Pero no solamente ellos son los políticos. Los políticos somos todos. Sí, también tú. Aunque no nos demos cuenta, todo lo que hacemos o dejamos de hacer es un acto político. Necesitamos participar más, con una nueva cultura.

Cada acción nuestra va formando poco a poco el futuro de nuestro país. Recordemos el cuento de aquel rey que le pidió un litro de vino a todos sus súbditos. Un hombre decidió entregar agua en lugar de vino, pues pensaba que pasaría desapercibido; que un litro de vino no representaría diferencia alguna en esa inmensidad. Grande fue la sorpresa de todos, cuando en la cisterna en la que se vertió el vino de todos, el vino salió completamente transparente. Lo mismo pasa con la participación ciudadana, no podemos dejar esa labor a los demás. Piensa que el llamado no es colectivo, es individual. Tú, yo y todos los que nos rodean debemos de tomar un rol activo en la política de nuestro entorno.

En las palabras de la antropóloga Margaret Mead: “Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos puede cambiar al mundo. De hecho, es lo único que lo ha logrado.” Usemos ese poder que tenemos para poder construir un futuro mejor.

"La política debería ser la profesión a tiempo parcial de todo ciudadano"

Dwight D. Eisenhower

ECOS DEL DEBATE

La importancia de la colaboración para el desarrollo de un país

ESPECIAL

Como ciudadanos es una de nuestras responsabilidades el ejercer nuestra participación para la toma de decisiones, pues integra a nuestra comunidad y promueve la democracia. La representación de los ciudadanos es muy importante en nuestro gobierno y la única manera en la que la podemos garantizar es ejerciéndola nosotros mismos. El desarrollo de nuestra sociedad está en nuestras manos, hay que usar los espacios que se nos ofrecen de manera consciente e informándonos bien.

María José Barrado Córdova, participante Mar Adentro

ESPECIAL

¿Cómo pretendemos que el gobierno tome decisiones que nos satisfagan si no estamos dispuestos a participar en la discusión? México es un país con diversidad de ideales y objetivos por lo que es necesario que los ciudadanos participemos de manera activa, que usemos la voz que la democracia nos ha otorgado. La sociedad mexicana demanda que el gobierno haga su trabajo, sin embargo, las y los ciudadanos no hacemos el nuestro.

Fernanda Soriano Méndez, participante Mar Adentro

COMPARTE de viva voz, los líderes sociales comparten algunas de sus experiencias

La curiosidad de la Participación Ciudadana

Entrevista a Dr. David Altman

Como una persona normal, un académico que le gusta investigar y que le gusta enseñar, es como se autodefine el doctor David Altman.

“Originalmente soy de Uruguay, pero viví en varios lugares; ya hacen 20 años que vivo en Chile, pero pasé un tiempo en EU, en España, en Israel. Soy una persona inquieta intelectualmente, siempre tratando de hacerme preguntas sobre los fenómenos que se me escapan; soy una persona curiosa”.

Dentro del marco del Día de la Participación Ciudadana en Jalisco, tuvimos la oportunidad de platicar con David Altman, pero no sólo por ser un experto en temas como democracia y participación ciudadana, sino porque su liderazgo y trayectoria han impulsado a nuevas generaciones a entender fenómenos tan complejos como el comportamiento de la ciudadanía en procesos democráticos.

Pero detrás de su gran trayectoria académica, no podemos olvidar que existe un ser humano, padre de familia que se ha enfrentado con distintas situaciones, sin embargo, esos momentos lo han impulsado a seguir día con día.

¿Cuál considera que ha sido el valor que le ha permitido desenvolverse en distintos ámbitos?

“Yo creo que la curiosidad ha sido un motor en tratar de entender y explicar por qué ciertos fenómenos tienen la forma que tienen y son como son, y creo que los académicos tenemos un poco ese bicho de la búsqueda del entendimiento de la realidad; de generar teorías, testear hipótesis, encontrar los datos y el ese desafío es lo que me ha movido en toda mi vida profesional”.

¿Cuál ha sido el mayor reto durante su búsqueda del entendimiento de la realidad?

“Pues el que no hay “balas de plata”, esa es la mayor dificultad, el reconocer que no hay soluciones mágicas y que lo que hagamos nosotros en las actividades formativas, educativas, en el debate, aportan un pedacito nada más”.

David reconoce que al ver todos los intereses y todas las cosas que nos afectan como seres humanos nos lleva a reconocer lo acortados que somos. Sin embargo, estudiar, ofrecer algún tipo de respuesta y ordenar el conocimiento es súper valioso y eso es lo que me motiva más.

Actualmente el debate sobre el uso de las redes sociales y cómo es que estas promueven o no cierto nivel de participación sigue vigente, sino es que ha tomado mayor fuerza que nunca. Él no está del todo convencido sobre el impacto que se pueda llegar a tener en parámetros de Participación Ciudadana.

“Pero según mis hijos yo soy un Milenial, creo que es mucho más sano estar cara a cara, el sentir los gestos, el charlar. Lo virtual va a seguir siendo virtual. Lo virtual corre el riesgo de generar guetos virtuales, donde a la larga terminas juntando la homofilia, terminas juntándote con iguales”.

Reflexionando sobre la juventud y la Participación Ciudadana, considera que a veces falta que tengan paciencia, que no todo se puede cambiar de forma inmediata, y que muchas veces uno tiene que trabajar duro para conseguir lo que quiere. “Convencer, charlar, discutir, todo en el marco de la civilidad y ojalá que esto sea con buenos argumentos”.

Al preguntarle qué debate le gustaría presenciar y sobre qué sería este debate, nos compartió lo siguiente: Quizás a Bernstein y Rosa Luxemburg, el padre de la socialdemocracia y una de las lideresas del Marxismo más radical aproximadamente en La República de Weimar. Y debatirán sobre el rumbo que debería tener La República de Weimar en ese entonces.

Finalmente invita a la juventud a que tengan la capacidad de darse cuenta que son jóvenes y que están en un momento maravilloso de la vida, que pueden hacer cosas que de otra forma no podemos hacer, y aprovechar esa energía para cosas positivas. “Pero personalmente no encuentro que haya una etapa mejor que otra, es la vida y la vida es toda una”.

Mensaje súmate Mar Adentro

Es maravillosa la posibilidad de tener un foro donde podamos aprender, intercambiar ideas, usar argumentos de una forma civilizada, con compañerismo, con buena onda, eso es único, no existe en todos lados. Yo aprovecharía cada oportunidad que me diera Mar Adentro y las actividades que realizan. No desperdiciaría un segundo.

ESPECIAL

10 Notas Positivas

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Un gran salto para la gobernabilidad democrática

La participación ciudadana es la clave para transformar el espacio de lo estatal en un espacio público y contribuir a crear condiciones para consolidar una gobernabilidad democrática.

El pasado 10 de abril se llevó a cabo la consulta para la revocación del mandato del actual Presidente de la nación. Un hecho que a pesar del resultado y que la participación electoral fue baja en comparación con otros procesos electorales, no deja de ser un hecho histórico, pues se trata de la primera ocasión en la que un mandatario pone a votación su continuación en el cargo.

Esto no quiere decir que la participación ciudadana no haya tenido un gran avance en el país, al contrario, sentó un precedente en la historia de México y de haber existido o realizado en el pasado, seguramente hubiera terminado con años de malos gobiernos.

La ciudadanía por su parte debe ser responsable al actuar en las instancias de participación, ejerciendo sus derechos y asumiendo sus obligaciones, contribuyendo a crear condiciones para que prevalezcan relaciones de respeto y cercanía con la autoridad.

En las ciudades del nuevo milenio, la organización y la participación de la ciudadanía son consideradas un recurso muy importante, un capital social para que todos contribuyamos corresponsablemente a mejorar la calidad de vida y demostrar que con democracia se vive mejor.

Mar Adentro propone

Para leer

“Ciudadanía en expansión” de David Altman, se explica qué es la democracia directa y se presentan sus principales modalidades: plebiscito, referéndum, iniciativa popular.

Para saber

El 30 de agosto de cada año se celebra en Jalisco el Día de la Participación Ciudadana.

Para conocer

Seis de cada 100 ciudadanos inscritos en la lista nominal de Jalisco votaron en la pasada consulta por el pacto fiscal.