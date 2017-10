PAN y PT critican propuesta para designar fiscal después de elección

Los partidos Acción Nacional (PAN) y del Trabajo (PT) en el Senado criticaron al presidente Enrique Peña Nieto por sugerir que la elección del Fiscal General de la República debería de procesarse hasta después de las elección de 2018 porque no hay condiciones para ello.

El coordinador del PAN, Fernando Herrera, señaló que el Ejecutivo no debe "tirar la toalla" a un año de conclusión del Gobierno, haciendo a un lado la política pública y dando preferencia al cálculo electoral.

"Sin lugar a dudas, el clima en el cual se aprueban las reformas es importante, pero a un Poder Ejecutivo se le elige, precisamente, para gobernar, no para diferir algunas resoluciones que son de vital importancia para el país".

Confió en que a la brevedad se defina la ruta de discusión de la Fiscalía General y, eventualmente, quién habrá de hacerse cargo de la Procuraduría General de la República (PGR), luego de la renuncia de Raúl Cervantes.

Por su parte, el vicecoordinador político del PT, Miguel Barbosa, aseguró que no cree que sea verdad lo dicho por el presidente Peña Nieto cuando se refiere que el nombramiento del Fiscal General sea cuando haya nuevo gobierno.

"No le creemos, lo que van a forzar es tener a un Fiscal General por nueve años, cargo transexenal, para que los cuide... pensar así es dejar todo en la inmovilidad, que no haya reformas, que no haya ley de la Fiscalía General", Barbosa dijo que la renuncia de Cervantes puede contribuir a que la PGR inicie una etapa de reestructuración total.