Enrique Graue Wiechers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pidió al director de la Facultad de Ingeniería, José Antonio Hernández Espriú, que turne el supuesto plagio cometido por Xóchitl Gálvez en su tesis de licenciatura al Comité de Ética como al Consejo Técnico de esa Entidad, a fin de que se realice el análisis que corresponda.

Esto luego de que la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, fuera acusada en redes sociales de copiar párrafos íntegros de otros documentos para elaborar su trabajo para obtener el título de Ingeniera en Computación.

“Ante las recientes publicaciones en algunos medios de comunicación y redes sociales aludiendo a la presunta falta de integridad y honestidad académica en la presentación del informe escrito, correspondiente al trámite de titulación por trabajo profesional de la egresada Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wiechers, pidió al director de la Facultad de Ingeniería, José Antonio Hernández Espriú, turne el asunto tanto al Comité de Ética como al Consejo Técnico de esa Entidad, a fin de que se realice el análisis que corresponda.

“En el oficio, emitido con esta fecha, se precisa que lo anterior se lleva a cabo en apego al artículo 36 del Reglamento General de Exámenes de la Universidad Nacional Autónoma de México”, informó la casa de estudios a través de un comunicado.

AMLO evita hablar de presunto plagio

Al manifestar que “no puedo hablar de eso”, el Presidente Andrés Manuel López Obrador evitó comentar acerca del presunto plagio.

Sin embargo, de forma sarcástica, aseguró que periodistas que han sido críticos de su Gobierno “no tardan” en darle la misma cobertura que hicieron en el presunto plagio de la ministra de la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel. “No, no puedo hablar de eso, lo que sí se habló del plagio de la señora Esquivel. Espérense porque López-Dóriga o Loret de Mola, ¿cómo se llama el intelectual orgánico, el ayudante de Krauze? Guillermo Sheridan ahora van a hablar sobre el tema, espérense. Hoy o mañana, espérense porque no tarda en que se toque el tema. ¿Cómo se llama la señora Dresser? O Alazraki. Espérate, no hay que comer ansias, ahí viene toda la información, seguro, segurísimo. Pero yo no puedo hablar de eso”, dijo.

Ayer, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz negó que haya plagiado partes del informe de trabajo que presentó para titularse en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, por lo que pidió que no la comparen con la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel.

En entrevista en sus oficinas del Senado de la República, la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México (FAM) explicó que obtuvo su título en la modalidad de Experiencia Profesional.

Xóchitl habla sobre presunto plagio de su informe profesional

Al cuestionarle a Xóchitl Gálvez sobre el supuesto plagio de su informe profesional para titularse, la aspirante presidencial del Frente Amplio por México dijo: “Sí la pen... debí poner de dónde era, la verdad”.

En la Cámara de Diputados, la senadora de Acción Nacional explicó que la mayor parte de su informe parte de cuestiones técnicas que describen equipo. “Son parte de manuales sobre la política en materia ambiental pública”, recalcó.

En su oficina del Senado, Gálvez aseguró que el trabajo que presentó para obtener su título, en los párrafos que tomó, “no hay autores” porque son manuales técnicos.

La senadora presentó el informe para obtener el título de ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

CT