La sesión ordinaria del Senado de la República se suspendió cuando apenas se habían cumplido dos de las cuatro horas que marca el reglamento a causa de la reunión de legisladores de Morena y sus aliados con la virtual candidata presidencial, Claudia Sheinbaum.

A pesar de que estaban agendados más de 30 dictámenes para su aprobación en materia de reformas en materia migratoria y de la Guardia Nacional, el presidente en turno de la Mesa Directiva, Sergio Pérez, decretó dar por terminada la sesión a las 12:35 horas.

En la sede senatorial prácticamente se paralizó toda la actividad legislativa y el trabajo en comisiones por el cónclave privado de Sheinbaum con los senadores oficialistas quienes cerrarán filas con su candidatura.

Se ausentan marcelistas

Con un llamado a la unidad y el rechazo a la creación de corrientes o tribus, y con la ausencia de 10 de los 14 senadores identificados con Marcelo Ebrard, la coordinadora de los comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió por más de una hora con los grupos parlamentarios de la 4T en el Senado, a quienes llamó a trabajar para consolidar la transformación del país y la continuidad del Movimiento.

Ante los medios de comunicación, al término del encuentro que se llevó a cabo a puerta cerrada, la virtual candidata presidencial negó que el distanciamiento del ex canciller, quien no ha reconocido su derrota en la contienda interna, ponga en riesgo la unidad de Morena.

“Hay unidad en Morena, porque nosotros no le cerramos las puertas a nadie, entonces la unidad está dada y nosotros seguimos caminando. Hay unidad, lo digo con toda certeza”, puntualizó Sheinbaum Pardo.

Además, consultada a propósito de la creación de la Asociación Civil “El Camino de México”, que encabeza Ebrard, advirtió que en el partido no hay tribus ni corrientes. “No hay corrientes en Morena, se pueden reunir, pero la unidad se establece a partir de los principios del Movimiento, no hay problema que se reúnan”, expresó.

Al responder sólo cuatro preguntas de la prensa, Claudia Sheinbaum arremetió contra el Frente Amplio por México y su coordinadora Xóchitl Gálvez.

“Yo lo pondría de esta manera: ni siquiera le debemos llamar Frente Amplio Opositor. Es el PRI, el PAN y un pedacito del PRD, no es nada más que el pasado de los privilegios, de la mentira, de la simulación, de la corrupción, de la desigualdad”, enfatizó.

Sobre los “escándalos” en los que se ha tratado de involucrar a la senadora Xóchitl Gálvez, la ex jefa de Gobierno afirmó que mientras “nosotros representamos la esperanza de México, la verdad, la honestidad, la búsqueda de disminuir la pobreza. Del otro lado van a seguir apareciendo más cosas”.

El coordinador de Morena en el Senado, Eduardo Ramírez, informó en entrevista que a la encerrona con Sheinbaum asistieron 66 de los 76 senadores que integran las bancadas de Morena, PT, Partido Verde y Partido Encuentro Social.

El Universal

“Reuniones fueron para trazar su integración en la asociación”

Tras diversas reuniones con legisladores, Marcelo Ebrard explicó que fueron para trazar los pasos de su integración para participar en su asociación civil El Camino de México, la cual lanzó hace un par de días.

En entrevista con medios, el ex canciller destacó que también ha estado en diálogo con diputados locales y presidentes municipales de diversos estados del país.

"Para trazar los siguientes pasos y dialogar sobre cómo se van a integrar y participar en este movimiento nacional, así como cuáles son las expectativas para los próximos días. Yo les estaría informando a ustedes los siguientes pasos... fueron reuniones de aliento, de cohesión, de refrendar nuestras convicciones y la lucha política que vamos a dar", destacó.

A pregunta expresa sobre que Mario Delgado dijo que no estaban permitidas las agrupaciones en Morena, Marcelo Ebrard aseguró que es un movimiento nacional, y que según las cifras que él dio, 26% de la intención de voto nacional fue para él.

"Se va a seguir especulando (mi futuro político). Yo les he dicho y he sido muy claro en que Morena tiene que decidir si va a permitir o no esas prácticas. Lo dije, lo expliqué y pues no ha decidido, ¿no?", añadió que no la tienen que resolver en 50 días sino antes, ya que si no es irse al Tribunal.

"Le estamos dando un tiempo razonable, ¿no? No soy yo para estar imponiendo ritmos y tiempos a todo mundo, ya sabes. No es la actitud que tenemos. Pero sí me parece que lo razonable es que la contesten. Ya llevamos una semana y tres días", destacó.

Refrendamos unidad: Mier

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aseguró que en la reunión que sostuvo con Marcelo Ebrard y un grupo de legisladores marcelistas, se refrendó la unidad en torno de la cuarta transformación.

Solamente fue para darle seguimiento a lo que ya habíamos acordado, de que no se va a mezclar el tema del partido, que está en el proceso a través de la Comisión de Honor y Justicia, y la agenda legislativa es otra, y la importancia de que estemos unidos en torno al mismo proyecto”, afirmó.

Samuel espera “permiso” de su esposa

El gobernador Samuel García Sepúlveda reiteró su intención de ir por la Presidencia de la República como candidato del partido Movimiento Ciudadano, sin embargo, señaló que espera el permiso de su esposa Mariana Rodríguez Cantú, para que lo deje “ir por la grande”.

García Sepúlveda expresó lo anterior luego que algunos asistentes a un acto oficial le gritaron “presidente, presidente”, al llegar a presidir la ceremonia de inauguración de instalaciones para un destacamento de la Policía Estatal Fuerza Civil, en el municipio de Salinas Victoria, donde se han registrado recientemente incidentes violentos por la presencia del crimen organizado y por las acciones de respuesta por parte de fuerzas federales y policías estatales.

Harfuch irá por la jefatura en CDMX

El ex secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que tomó la decisión de participar en el proceso interno de Morena para ser el coordinador de la Defensa de la Transformación en CDMX. Destacó que durante su gestión al frente de la Policía se redujeron en 50% los delitos de alto impacto. Precisó que cree en el proyecto humanista que encabeza el Presidente y la jefatura de Gobierno.

Harfuch señaló que su compromiso por servir es absoluto, por lo que en breve iniciará los recorridos en las 16 alcaldías de la capital del país.

Aunque sostuvo que en su reunión de ayer con el dirigente nacional, Mario Delgado, no le pidió abandonar su aspiración, el gobernador Cuauhtémoc Blanco.

“No tiene nada que hacer frente a Claudia”

El vocero de Claudia Sheinbaum, virtual candidata presidencial, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que Xóchitl Gálvez, aspirante de la oposición no tiene nada que hacer frente la ex mandataria.

“No tiene nada que hacer frente a Claudia Sheinbaum, próxima presidenta. No le durá ni para el arranque”, aseguró durante la entrega de la constancia de Sheinbaum como Coordinadora Nacional por el Partido del Trabajo (PT). En ese sentido, el vocero y enlace con organizaciones civiles aseguró que Sheinbaum es una mujer de izquierda y debe ser ella quién encabece el movimiento y legado del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que la arropan para que PT, Morena y Partido Verde vayan juntos para ganar todos los cargos que se disputan en el 2024.

"Destapan" a López-Gatell para CDMX

Ayer, el periodista y analista político Hernán Gómez dio a conocer que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, se registrará para buscar la candidatura a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

A través de sus redes sociales Gómez Bruera, dijo que el subsecretario también está decidido a postularse como candidato a la jefatura de Gobierno de la CDMX.

Aunque en el mismo mensaje dijo que se estaría inscribiendo en la encuesta este jueves, de acuerdo con la convocatoria de Morena, el registro se llevará a cabo desde las primeras horas del 25 de septiembre hasta las 23:59 horas del 26.

El partido Morena lanzó la convocatoria para que los interesados en participar en el proceso interno para encontrar al coordinador de la Defensa de la 4T en la Ciudad de México.

Va contra injerencia de servidores de la nación

El Instituto Nacional Electoral aprobó lineamientos para evitar la injerencia de servidores de la nación o funcionarios relacionados con programas sociales en las elecciones de 2024, a fin de evitar que participen en la jornada electoral, evitar el condicionamiento del voto o promoción de candidaturas.

Pese a que se planteó una propuesta para impedir la creación de nuevos programas sociales en 2024, ya que no tendrían reglas de operación, fue rechazada por mayoría de ocho votos.

El Consejo General del INE avaló los lineamientos que serán obligatorios para las personas servidoras públicas de todos los ámbitos y niveles de Gobierno que realicen actividades institucionales u operen programas sociales, de personas operadoras de programas sociales y actividades institucionales, así como de personas servidoras de la nación.

