Ofrecen recompensa por ex fiscal de Veracruz

El gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares declaró como prófugo de la justicia al ex fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, señalado de su presunta participación en hechos de desaparición forzada de personas.

El propio mandatario estatal informó en conferencia de prensa que se ofrecía hasta cinco millones de pesos a quien proporcione información para la detención del ex fiscal general del Estado.

Bravo Contreras dejó la Fiscalía General poco tiempo después que llegó al gobierno el panista Yunes Linares (2016) y la entregó al actual titular Jorge Winckler, amigo personal del mandatario.

Hasta hace unos días, al ex fiscal se le veía haciendo ejercicio por las mañanas en la zona de Las Animas, un fraccionamiento de la ciudad de Xalapa, capital del estado.

En pláticas informales, Bravo Contreras presumía que se encontraba tranquilo debido a que había realizado un pacto con Yunes Linares para hacerle entrega de la Fiscalía.

El mandatario reveló que se libró una orden de aprehensión el pasado viernes contra el ex funcionario a quien se le investiga por su probable intervención en el delito de desaparición forzada de personas, en modalidad de entorpecer la investigación y apoyar a que los responsables de la comisión eludieran la acción de la justicia.

El gobernador dijo que cuentan con elementos que acreditan que el ex fiscal ordenó a su personal ocultar y alterar el hallazgo de 13 cuerpos, localizados el 19 de enero de 2016 en la zona de la barranca de La Aurora en el municipio de Emiliano Zapata.

Por el caso se encuentran presos el ex Director de Servicios Periciales, la ex Fiscal de Investigaciones Ministeriales y la ex Delegada en Xalapa de la Policía Ministerial.

