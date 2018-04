Nunca he intervenido para que se evite justicia en caso ABC: Zavala

Un joven universitario de nombre Jorge Luis cuestionó a la candidata presidencial independiente, Margarita Zavala, sobre una posible impunidad para su prima Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, después del incendio de la Guardería ABC, en donde murieron 49 niños en Hermosillo, Sonora.

Margarita Zavala logró reunir el mayor número de simpatizantes de lo que va de la campaña y el joven estudiante de Comunicación tomó el micrófono y advirtió que sería un cuestionamiento "caliente", y le dijo que vio los documentales "ABC Nunca Más" y "La Hora de la Siesta" y mencionó que su prima salió impune del caso, y le preguntó "¿qué harías con ella, cómo lo afrontarías o esto es una mentira?".

Margarita Zavala agradeció a Jorge Luis su libertad para preguntar y lo primero que dijo es que muchas veces se ha utilizado el dolor para atacar, y se deslindó de una posible protección para su familiar y dijo que ella nunca ha intervenido para que se evite la justicia.

"Muchas gracias Jorge Luis, qué bueno que te sentiste en libertad de preguntar lo que quisiste; respecto de lo que me dijiste de la Guardería... muchas veces se ha utilizado el dolor de los demás para atacar. Yo nunca he intervenido, nunca, he intervenido para que alguien evite la justicia, nunca en eso; estate suficientemente tranquilo.

Pero además, siempre estuve solidaria con las mamás y estoy hasta la fecha todavía y tengo contacto con muchas de ellas, en eso estoy tranquila y es importante que me lo preguntes para que les quede claro", respondió Margarita.

La ex primera dama dijo que de llegar a la Presidencia revisaría el Impuesto Especial para Productos y Servicios (IEPS) que tiene la gasolina y dijo que con lo recaudado por este combustible se podría generar un fondo que podría utilizarse para canalizarlo a infraestructura y economía verde.

"El IEPS en primer lugar, desde luego tendrá que revisarse y también me gustaría que tengamos la posibilidad de generar un fondo de ese propio impuesto que regrese en infraestructura y economía verde y de muchas cosas que podemos canalizarlo", dijo.

"Lo que están proponiendo que es congelar el precio de los combustibles es una barbaridad, es una demagogia, que además los primeros perjudicados serán los más pobres de nuestro país y lo más beneficiados serán los más ricos y es una pena que se esté poniendo una idea de estas, es una irresponsabilidad", agregó.

Más tarde, la aspirante presidencial hizo un volanteo en la esquina de Av. Vallarta y calle Rafael Sanzio en Zapopan, en donde los ciudadanos recibieron de buena manera. Sólo un automovilista le gritó: "¡Arriba el Peje!".

Durante 40 minutos, Margarita Zavala repartió propaganda, pegó calcomanías y se tomó fotos con los paseantes de la zona.

SA