Nuevos libros de texto, esfuerzo incompleto que atenta contra el derecho de aprender: Mexicanos Primero

Luego de un análisis realizado por la organización nacional en materia educativa, Mexicanos Primero, a los libros de texto gratuito de la Nueva Escuela Mexicana, fueron presentados este lunes los resultados, en los cuales, de acuerdo con la organización, se pone por sentado que se trató de un esfuerzo incompleto que atenta contra el derecho de las y los menores a aprender.

Por ejemplo, dijo, debido a que solo se han publicado los libros correspondientes al nivel primaria, se deja fuera a 12.2 millones de estudiantes de educación preescolar, secundaria, educación indígena y educación especial.

Además de ello, señaló la organización, no se abordan los desafíos relacionados con la inclusión, equidad, logros académicos y riesgo de deserción que niñas, niños y adolescentes enfrentaban, los cuales se intensificaron durante la pandemia y que continúan sin recibir atención.

"La ausencia de datos y comprensión sobre los niveles de aprendizaje y las áreas de mejora de los estudiantes sugiere que su rendimiento seguirá siendo inferior, lo que tendrá repercusiones negativas en su futuro y en el de sus comunidades", señala Mexicanos Primero en su informe.

Sin ruta de aprendizaje clara

Para la organización, Mexicanos Primero, lo externado en los libros de texto gratuitos, disponibles hasta ahora de manera virtual y contemplando solo los libros de nivel primaria (pues el resto no ha sido publicado), no representa una ruta clara de aprendizaje, pues no va de acuerdo con el desarrollo cognitivo de cada estudiante.

Por ejemplo se externó que el libro de primer grado "Proyectos comunitarios" pide para el apartado "juntos resolvemos problemas" que cada estudiante redacte descripciones de los problemas de su comunidad, así como soluciones, asumiendo que todas las niñas y niños de seis años saben ya escribir, leer y cuentan con un pensamiento abstracto que a esa edad aún no han desarrollado.

Para el organismo, los libros no permiten que cada estudiante aprenda de forma autónoma porque el nivel de vocabulario y contenido en diversas partes del libro requieren, para ser comprendidos, un importante acompañamiento docente, suponiendo además que todas las niñas y los niños de primer grado cursaron el preescolar.

En este sentido, recordó la organización, todavía hay incumplimientos por parte de las autoridades, pese a que es obligatorio, precisamente, que para poder ingresar a primero de primaria se hubiera cursado el preescolar. "Esto representa no solo un descuido de la realidad de las aulas, sino un retroceso en las estrategias de alfabetización inicial que se han intentado poner en marcha en el país", señaló Mexicanos Primero.

De acuerdo con la organización, a esto se añade que las y los alumnos de segundo grado de primaria en adelante "deberán cambiar abruptamente de modelo educativo una vez que lleguen a las aulas el 28 de agosto, y tendrán que asimilar en el camino que ya no llevan materias, sino campos formativos".

Lo anterior, señaló Mexicanos Primero, viola el derecho de las niñas y niños a que la educación que reciben sea progresiva, continua y aditiva, contraviniendo además el propio acuerdo de la SEP, que dice que el plan de estudios iniciará con la generación de estudiantes que les corresponda cursar el primer grado de preescolar, el primer grado de primaria y el primer grado de secundaria.

Docentes, con grandes desafíos

Para la organización, las y los docentes en las aulas también enfrentan dos grandes desafíos: el primero es implementar el nuevo modelo de la Nueva Escuela Mexicana sin considerar los serios retos pedagógicos que existirán en las más de 229 mil escuelas de educación básica (de las cuales 96 mil 002 son primarias), resolviendo "sin acompañamiento ni formación, pues este año el presupuesto para capacitación equivale a tan solo 85 pesos anuales para cada docente", añadió la organización.

El segundo desafío, señaló, es que los enfoques comunitario y de participación que incluyen los libros, y que traslada el aprendizaje individual a uno comunitario, recae directamente en las y los docentes.

"En nuestros estudios hemos hecho visible la necesidad de que las escuelas cuenten con más autonomía y las familias participen en ellas; sin embargo, para llevarlo a la realidad se requiere de un mayor y mejor acompañamiento a docentes y estudiantes", señaló Mexicanos Primero.

"Un cambio tan abrupto y poco planeado en los materiales educativos de apoyo que utiliza el docente -y que muchas veces es el único material para las y los estudiantes-, aunado a una falta de estrategias didácticas para abordar la transversalización de los aprendizajes de los campos formativos y de los ejes articuladores, pone en riesgo los supuestos de excelencia establecidos en el artículo 3º. Constitucional", dijo la organización.

Piden a las autoridades ajustar iniciativas para priorizar el derecho a aprender

Ante los puntos señalados, la organización hizo un llamado a las autoridades, desde sus distintos alcances, para que se sumen esfuerzos en busca de reajustar las iniciativas, priorizando los derechos de las y los estudiantes de educación básica.

A la Secretaría de Educación en particular se le hizo la petición de abrir el diálogo, y concentrar sus esfuerzos en resolver las dificultades de las NNA, y buscar una visión de país a aprender de las niñas, niños y adolescentes, mientras que las autoridades educativas estatales se les instó a emprender esfuerzos con la autonomía y responsabilidad que la Constitución les confiere.

También les hizo el llamado a que garanticen la actualización y capacitación de todas y todos los docentes, antes y durante el ciclo escolar 2023-2024, además de realizar un seguimiento y evaluación de la implementación de la Nueva Escuela Mexicana "con el fin de llevar a cabo los ajustes pertinentes".

La frase:

"En este, el último ciclo escolar completo bajo el mandato del actual Ejecutivo Federal, la responsabilidad no es menor, pues una generación completa de niñas y niños ha cursado la primaria durante este sexenio, acompañada de cambios, incertidumbres y variedad de decisiones. Romper la continuidad pedagógica sin una capacitación docente y una orientación adecuada a las comunidades escolares se queda en un esfuerzo irresponsable e incompleto".

-Mexicanos Primero.

OF