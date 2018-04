Nuevo aeropuerto capitalino será orgullo nacional: el "Bronco"

El candidato presidencial independiente, Jaime Rodríguez Calderón, aseguró que el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México es extraordinario y necesario, por lo que llamó al aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, a no enojarse y hacer propuestas inteligentes.

"¿Crees que Andrés Manuel va a traerse avioncitos como en Venezuela?, no frieguen, Andrés Manuel tiene que ponerse las pilas y hacer propuestas que generen la riqueza para todos, no repartir la riqueza de los que trabajan a los que no trabajan", señaló durante una visita al Mercado de la Lagunilla.

Según el aspirante sin partido, la nueva terminal aérea capitalina está diseñada por expertos, "luego nos va a dar orgullo todos, pero si se trata de revisar las obras, hay que revisar los segundos pisos que hizo Andrés Manuel".

Pidió al aspirante de los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social "que no se enoje y que desconecte el hígado del riñón y del cerebro", pues advirtió que es una competencia y que se tienen que decir cosas, mismas que si no son en un debate se las enviará por WhatsApp.

El abanderado enfatizó que desea debatir con López Obrador por sus ideas, porque no está de acuerdo con pagarle impuestos al gobierno para que él los regale, pues al flojo nada y al trabajador todo y "él quiere regalarle al flojo todo; yo no estoy de acuerdo".

Tras señalar que hay que empoderar a los maestros, llamó a padres de familia a integrarse al tema de la educación, pues es preciso darle todas las armas a los maestros y hacer ajustes a la reforma educativa.

Esta tarde, el aspirante estuvo en el mercado de la Lagunilla, acompañado por su equipo de campaña y comió en uno de los puestos, donde la locataria Rosa Jaime Beltrán pidió al abanderado que termine con la corrupción de los mercados, pues todos les piden dinero, desde la delegación, los encargados de los mercados y hasta del gobierno de la ciudad.

Tras una diferencia con otro locatario que reprobó la visita del aspirante presidencial, Rodríguez Calderón rechazó la violencia y aseguró que enojarse no lleva a nada bueno, por lo que "tenemos que hablar con la sociedad mexicana y tranquilizarla y ningún candidato debe provocar violencia de sus militantes y seguidores para ofender al otro", y llamó a los demás candidatos a discutir y debatir.

Rodríguez Calderón consideró que los aspirantes partidistas son parte del sistema, dijo no creer en encuestas, e insistió: "yo voy a competirle a Andrés Manuel que va en primer lugar, ni modo que le compita a Margarita que va en cuarto".