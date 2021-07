Escuelas privadas no cobrarán servicios extras con nueva norma

Próximamente las escuelas del país deberán sujetarse a una nueva Norma Oficial Mexicana (NOM) que evitará cobros sorpresivos a los padres de familia, tutores o alumnos, ya que se obligará a establecer los costos por servicios educativos en el contrato, desde el inicio del ciclo.

Los titulares de la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, Alfonso Guati Rojo, y de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia, Jesús Cantú, explicaron que en el "Proyecto de Norma Oficial Mexicana de Servicios Educativos PROY-NOM-237-SE-2020", se establecen las disposiciones que deben adoptar los directores de escuelas cuando presten servicios educativos.

Cantú, dijo que el Proyecto de NOM publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 12 de mayo, pretende que el contrato de servicios de una escuela desglose las obligaciones y servicios que ofrecerá la institución educativa al estudiante, así como el pago o contraprestación que deberá realizarse para evitar nuevos cobros. Se aspira a "dar certeza a madres, padres de familia, tutores y estudiantes y también a las instituciones educativas particulares que brindan servicios de educación. Porque no se vale que a mitad de año o antes de terminar el año escolar se diga, nada más ahora vas a tener que pagar esta cantidad por este otro servicio, no se puede hacer si no se estableció en un primer momento, es dar certeza a todos los actores".

Añadió: "Es simple y sencillamente que las obligaciones que la Secretaría de Educación les establece a las instituciones educativas las desglosen en un contrato y cumplan con ellas".

"¿Qué es lo que se va a reglamentar? Básicamente lo que se está normando aquí es que el convenio o contrato" el cual firma una madre, padre de familia o el estudiante de universidad al momento de inscribirse. A fin de que quede claro "a lo que se compromete la institución educativa, a darle, brindarle y a transmitirle a los estudiantes (para que) lo cumplan y lo cumplan a cambio de la contraprestación pactada ahí, que no haya otros cambios".

De esta manera, no se invadirán atribuciones de la Secretaría de Educación Pública, no se evaluará la calidad educativa, ni temas de protección civil o verificaciones de la autoridad municipal o estatal. Al respecto, Guati Rojo agregó que "se ha generado una especie de fake news en algunas redes donde se ha manifestado una y otra vez que la Secretaría de Economía pretende inmiscuirse en el área de la Secretaria de Educación, pero en lo absoluto hay la intención ni competencia de que Economía regule temas o aspectos relacionados o que son competencia de la Secretaría de Educación Pública".

