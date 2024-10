Noroña acusa a la Suprema Corte de generar crisis constitucional

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está en una actitud de rebelión y desobediencia absoluta al marco constitucional, advirtió el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien acusó al Poder Judicial de retar a los otros dos poderes y pretender erigirse por encima de ellos.

El senador de Morena sostuvo que con el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara que propone invalidar parcialmente la elección de personas juzgadoras, al que calificó como una "provocación gravísima", la SCJN está "a un paso de llevar al país a una situación delicadísima muy grave, de una crisis constitucional, porque ellos carecen de las atribuciones".

Fernández Noroña descartó la posibilidad de llevar a juicio político a los ocho ministros "rebeldes", pues eso sería victimizarlos y alimentar el falso argumento de que el país se encamina hacia una dictadura.

Dijo que la 4T debe mantener la serenidad para buscar una salida institucional a la grave situación que han provocado esos ministros y alertó que los opositores podrían intentar un golpe de Estado contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

"No es el camino los juicios políticos, hay desesperación de algún sector, todos vemos la gravedad del asunto, pero acuérdense lo que ha pasado en otros países, el golpe de Estado en nombre de la ley, donde se usa a los medios y se usa al Poder Judicial para derrocar a un gobierno democrática y legítimamente electo.

"Debemos sostener con todo al gobierno de nuestra compañera presidenta Claudia Sheimbaum Pardo, hacer las cosas de manera serena, comportarnos de forma institucional, porque nosotros tenemos la responsabilidad, es un poder el que nos está retando, es un poder el que está violentando la Constitución, es un poder el que está provocando, es un poder el que está actuando irresponsablemente, pero es un poder de la República. No es cualquier cosa y no se puede atender desde el hígado", advirtió.

En conferencia de prensa, el presidente del Senado consideró que el proyecto del ministro Juan Luis Alcántara "es una provocación, yo creo que es una decisión política disfrazada de jurídica, no tienen atribuciones, no hay ningún artículo en la Constitución que les dé facultades para hacer lo que pretenden hacer".

Dijo que es una falta de respeto absoluta, un desprecio al soberano, que es el pueblo, negando el derecho a elegir a las personas juzgadoras, y un acto de irresponsabilidad extrema, si se consuma.

"Nosotros no vamos a aceptar que las personas juzgadoras no vayan a elección, eso no lo vamos a aceptar, se van a elegir a todas las personas juzgadoras, o sea eso va a suceder, yo no tengo ninguna duda", recalcó.

Noroña pide atención prioritaria a impugnaciones contra reforma judicial

Gerardo Fernández Noroña, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atención prioritaria a las impugnaciones que legisladores y partidos de oposición presentaron contra la reforma judicial.

Ante ello, la presidenta del Alto Tribunal, Norma Lucía Piña Hernández, resolvió que Fernández Noroña tiene legitimación para solicitar la atención prioritaria de este asunto.

En consecuencia, requirió al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien fue designado como ministro instructor de las impugnaciones del PAN, PRI y legisladores de oposición, para que en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación de este acuerdo, informe sobre el estado que guardan la controversia constitucional 286/2024, así como de la acción de inconstitucionalidad 164/2024 y sus acumuladas 165/2024, 166/2024, 167/2024 y 170/2024.

Asimismo, Piña Hernández requirió al Consejo de la Judicatura Federal para que, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente que surta efectos la notificación, para que informe a la Corte qué asuntos radicados en los tribunales de Circuito, Tribunales de Apelación o en los Juzgados de Distrito están relacionados con la reforma judicial impugnada.

