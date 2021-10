"No me quiero ir, señor Maruchan" y otros memes que dejó el anuncio de la Profeco

El viernes, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que encontró que prácticamente todas las sopas instantáneas tienen un alto contenido de sodio, alto nivel calórico, y un bajo aporte nutrimental, razones por las que algunas podrían ser retiradas del mercado. Ante la noticia, usuarios no se hicieron esperar y a través de sus redes sociales se expresaron y algunos se despidieron con memes de los productos, entre ellos de la popular Maruchan.

En un estudio de calidad que será lanzado la próxima semana, la Profeco dará a conocer los nombres de las 33 marcas de sopas instantáneas, a las que se les realizaron 363 pruebas, y sobre todo, se informará cuáles podrían salir del mercado. Entre las afectaciones se señalan dolores de cabeza, taquicardia, sofocación, adormecimiento de la boca, entre otras cosas.

Con mensajes, los consumidores criticaron o se mostraron a favor de la posible medida de la Profeco.

En agosto de 2020, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dijo que las sopas instantáneas no nutren, tiene sabores artificiales que no son buenos para el organismo. En la Revista del Consumidor de Profeco de esa ocasión, con el título "Daño instantáneo ¿Sabes qué contienen las sopas instantáneas y si es saludable consumirlas?", se explicó que aunque estas sopas son prácticas y fáciles de almacenar, no tienen aporte nutricional.

Esta asegura que las sopas instantáneas solo brindan entre 270 a 334 kilocalorías, y apenas seis o siete gramos de proteínas. "El aporte nutricional del sándwich, los tacos de frijoles o la lata de atún supera al de las sopas instantáneas, aunque las calorías de los tres primeros sean similares", explicó la Profeco en su artículo el año pasado.

Esta vez, recuerda que es el ritmo de vida, sobre todo por la falta de tiempo, que las personas recurren a las sopas instantáneas sin cuestionarse cuál es el verdadero valor que ofrecen a la salud.

Sigue leyendo…

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777

OF