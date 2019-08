No habrá nuevos impuestos en el Paquete Económico 2020: Morena

El coordinador de los diputados federales de Morena, Mario Delgado, adelantó que en el Paquete Económico para el 2020, no habrá impuestos para la comida chatarra, el tabaco, la tenencia ni se les impondrán tasas impositivas a las plataformas digitales o APP's, como el presidente de la Comisión de Presupuesto de San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuéllar, busca.

"El presidente ha sido muy claro de que no se van a aumentar los impuestos cuando menos en los primeros tres años de gobierno, ¿cuál es la lógica de esto? Lo que se está haciendo, es una profunda reforma el gasto público, se está revisando para quitar todo aquel gasto improductivo, todo aquello que se desperdicia o que está financiando lujos o despilfarros para orientarlo a lo que verdaderamente importa, hacia la inversión social a través de los programas sociales que ustedes conocen o a través de los proyectos de infraestructura, además de que se está eliminando la corrupción hasta que no tengamos la confianza".

Entonces, "hasta que la gente no tenga la confianza de que el gobierno gasta de manera transparente y ya no hay corrupción, pues un gobierno no tiene legitimidad para pedirle más impuestos a la población o a las empresas, sobre todo por la historia que tenemos en este país, porque gastábamos muy mal en este país", dijo Mario Delgado.

En conferencia de prensa, Mario Delgado adelantó que, en conjunto con la Presidencia de la República, van a presentar y aprobar una reforma constitucional para modificar el artículo 28 y eliminar la condonación de impuestos.

"Estamos preparando junto con el Ejecutivo, con la Consejería Jurídica una reforma al artículo 28 constitucional para que quede explícitamente prohibido cualquier tipo de condonación de impuestos. Que no haya la discrecionalidad ni en el Ejecutivo, ni en el Legislativo, la posibilidad de condonar impuestos", dijo.

Recordó la promesa del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de no aumentar los impuestos en sus primeros tres años, y dijo que no era deseable que los diputados de su partido impulsarán impuestos y contradijeran al titular del Ejecutivo.

"El compromiso es con la primera mitad de la administración, tres años. No sabemos qué pueda ocurrir después y no sabemos quiénes estarán aquí. Yo no recomendaría que la fracción tomara decisiones distintas a las que está promoviendo el Gobierno de la República. Evidentemente somos poderes autónomos, distintos, cada quién asume su responsabilidad; aquí es donde se tienen que decidir los impuestos y el gasto. Pero hay un planteamiento muy claro del Gobierno, no aumentaremos impuestos porque queremos generar certidumbre", dijo Mario Delgado.

JM