No habrá influyentismo para empresarios que fueron a cena: López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá influyentismo, ni se beneficiará a ningún empresario de los que asistieron a la cena para la venta de boletos de la rifa del avión presidencial.

No obstante, el Mandatario rechazó transparentar la lista de asistentes por razones de "confidencialidad".

"No vamos a darle beneficio a nadie fuera de la ley, no hay preferencia, influyentismo o pago de favores. Ese es el problema, nos confunden, yo no soy Salinas, eso sí calienta", aseguró.

Durante su conferencia mañanera, el Presidente López Obrador dijo que no hará público quienes asistieron a la cena el pasado miércoles, porque así lo solicitaron los empresarios.

Señaló que es un exceso de sus "malquerientes" el señalar que extorsionó a los empresarios del país. "Se acuerdan del pase de charola. El pase de charola fue decirles aporten para la campaña del PRI. Esto es de buena fe, no es obligatoria, es voluntario", reiteró.

OA