Nestora Salgado miente, no está exonerada, dice Miranda de Wallace

La titular de la organización "Alto al Secuestro", Isabel Miranda de Wallace, expuso que Nestora Salgado no fue exonerada, si no que el proceso judicial fue repuesto. Llamó al Instituto Nacional Electoral (INE) a atender el caso y a tomar cartas en el asunto.

"Nestora Salgado miente cuando dice que fue exonerada, hubo una reposición de proceso que es diferente; si tiene la conciencia tranquila que espere a que termine el proceso": @WallaceIsabel, presidenta @altoalsecuestro — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) 23 de mayo de 2018

En entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, Miranda de Wallace expuso que la candidata al Senado está siendo protegida por Morena pues le dan inmunidad "a una persona que está acusada de secuestro y homicidio".

Según Miranda de Wallace, el proceso judicial de la ex comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá fue repuesto y afirmó que hay una audiencia programada para el 25 de junio en la que deberá presentarse Salgado. Sin embargo, también mencionó que ha habido dos audiencias más sobre el caso a las que no se ha presentado la candidata y su hija ha argumentado que no puede asistir debido a que vive en Estados Unidos.

Isabel Miranda dijo saber que en diciembre pasado, Salgado nombró un nuevo grupo de abogados para llevar su caso.

Expuso que para la conclusión de cuando menos tres procesos en contra de Nestora Salgado, dos por secuestro y uno por homicidio, faltan muchos años pues aún no hay una sentencia y mucho menos una apelación o amparo.

Exigió al presidente del INE, Lorenzo Cordova, "que respete la ley" y dijo que "no puede llegar a un cargo alguien que está en un proceso judicial".

Wallace apoyó los dichos del candidato de la coalición "Todos por México", José Antonio Meade, durante el segundo debate presidencial y pidió justicia para las víctimas.

Dijo que por "humanidad", Andrés Manuel López Obrador debe retirar la candidatura de Salgado al Senado.

"Ella miente cuando dice que fue exonerada, hay una reposición de proceso que es diferente", concluyó.

GC