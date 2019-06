Necesarios contrapesos, pero con con argumentos: Tatiana Clouthier

La vicecoordinadora de la bancada de Morena en el Congreso de la Unión, Tatiana Clouthier Carrillo, aseguró que para fortalecer a la actual administración federal se requieren contrapesos inteligentes que no se basen en oponerse por deporte, sino que presenten argumentos inteligentes.

De visita en Guadalajara para presentar su libro Juntos Hicimos Historia, criticó la postura asumida por el PAN y argumentó que sólo dicen lo que no quieren, pero no proponen alternativas.

¿Ve contrapesos en la actual administración federal?

Creo que los pesos y contrapesos ayudan enormemente en las democracias, pero se tiene que ser un contrapeso inteligente. Voy a poner el caso del PAN en la manera en que se ha manejado en la Cámara de Diputados, no saben lo que quieren, sólo dicen lo que no quieren. Tenemos que buscar contrapesos, no sólo por el hecho de oponerse, sino que argumenten y presenten planteamientos de lo que proponen.

¿Qué hacer cuando esos contrapesos presentan argumentos y el Presidente dice que él tiene otros datos?

Pues hay que seguirle debatiendo con los datos que se tengan, mostrarlos y ver cuáles son. Los contrapesos se hacen con inteligencia, se hacen con propuesta y todas las democracias necesitamos pesos y contrapesos para crecer y eso es parte de lo que tenemos que fortalecer en el país.

¿Considera que el gobernador de Jalisco puede ser un contrapeso del Gobierno federal?

Al principio de la administración de Andrés Manuel estuve siguiendo mucho a Enrique (Alfaro), pero hace mucho que no lo sigo. Lo que veía es que parecía que había una estrategia muy clara entre el PAN y Enrique de decir “aquí estoy, voltéenme a ver, yo voy a ser muy opositor”. De repente cambió esa visión del niño opositor. Lo que leo es una estrategia en el Estado en donde le dicen “peléate para hacerte fuerte”. Él verá si le reditúa.

Hasta el momento, ¿qué aspecto de la gestión de López Obrador le preocupa?

Una de las mortificaciones que veo es la prisa con la que se camina y normalmente cuando caminas muy de prisa es más fácil tropezarse. Además, el paso que tú traes no necesariamente lo traen todos. La prisa es porque se quieren dar resultados lo antes posible. En un año se verán cosas palpables.

Tatiana Clouthier afirmó que la única intención personal en la obra es una invitación a que los ciudadanos se comprometan a participar

Se debe pasar del "meme" a la acción

Sin intenciones de convencer a opositores, el libro Juntos Hicimos Historia expone anécdotas y narra aspectos de los días de la campaña que llevó a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la presidencia de México; aseguró Tatiana Clouthier Carrillo autora del libro y quien fue la coordinadora de la campaña.

La diputada federal afirmó que la única intención personal en la obra es una invitación a que los ciudadanos se comprometan a participar, hagan algo por su entorno y dejarse de quejar sin actuar. Clouthier, que ha destacado por su manejo de redes sociales, afirmó que se debe pasar del meme a una acción real que influya en el entorno.

"Con el meme sacas la molestia o tu enojo, pero ahí se queda y no se traduce en una acción. Lo que hago es un llamado a la acción, no hay manera de lograr objetivos en la vida sino pasamos a la participación", expuso.

Consideró que su relato no va dirigido a un público en específico, dijo que puede resultar atractivo para quien le guste la política o el marketing, pues abordan puntos como el manejo en redes sociales o las decisiones del cuarto de guerra. La diputada aclaró que no le pidió permiso al presidente para editar el libro, refirió que días antes de que se publicara se lo envió a Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente, que lo leyó y le hizo buenos comentarios.

Cuestionada sobre porqué titularlo Juntos Hicimos Historia, explicó que alude al proceso electoral y la movilización que logró AMLO, planteó que la historia del actual sexenio se está escribiendo y confió que tenga un resultado positivo. Subrayó que buscó retratar un proceso donde el "personaje" es el pretexto para abundar en cómo se conjugaron muchos factores para llegar al resultado de la elección del pasado primero de julio.

"Son momentos donde retrata mucho quién es Andrés Manuel el de carne y hueso, el hombre que durante las giras llegaba a las tiendas a buscar las estampas que le había encargado su hijo Jesús para su álbum del mundial", comentó.

Tatiana Clouthier presentó su libro en Guadalajara acompañada por los periodistas Diego Petersen y Enrique Toussaint. Es autora de otros libros como "Crónica de un fraude anunciado"; "Curul 206. Una visión del Congreso"; y "Maquío, mi padre".