Multarían a la PGR si no revela versión pública del caso Odebrecht

El Inai analiza imponer medidas de apremio -amonestaciones o multas económicas- a la PGR si se niega a dar conocer una versión pública del caso Odebrecht como se le ordenó, informó el presidente del Instituto, Francisco Acuña Llamas.

Tras inaugurar el foro "El Legado del Grupo Oaxaca. Tres lustros de la evolución Normativa", Acuña Llamas dijo hasta ese momento no había recibido una respuesta formal sobre el cumplimiento de la resolución del pleno, por lo que no descartó que en la sesión del próximo miércoles se analizarán dichas medidas.

El pasado 2 de octubre el pleno del Inai ordenó a la PGR dar a conocer una versión pública de las actuaciones de los agentes del Ministerio Público federal involucrados en la averiguación previa abierta por el caso Odebrecht.

"No lo ha hecho y no tengo formal anuncio de cualquier notificación en el caso de la PGR... Lo que sigue es evaluar la imposición de medidas de apremio, si fuese el caso de no respuesta y eso seguramente lo tenemos que evaluar este miércoles en la sesión que viene". Acuña Llamas explicó que las medidas de apremio van desde una amonestación pública hasta la imposición de algún tipo de multa económica.

No obstante, Acuña recordó que el legislador no impuso multas carísimas o de gran monto, para los casos de incumplimiento, pero sí habrá un "reproche categórico" en caso de que no hayan cumplido.

JM