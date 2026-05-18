Diez personas, entre ellas seis integrantes de una familia, fueron asesinadas a tiros en el interior de un rancho en la comunidad de Texcalapa, del municipio de Tehuitzingo, en la región de la Mixteca, en Puebla.

El ataque ocurrió en horas de la madrugada de ayer. De acuerdo con información de las autoridades municipales, las víctimas son seis hombres, tres mujeres y un menor de edad.

La fiscal General del Estado, Idamis Pastor Betancourt, declaró que tienen “como línea de investigación que fue un tema familiar, estamos haciendo esas investigaciones, esas indagatorias (…) ya tenemos una línea de investigación”.

“Desde que tuvimos conocimiento del evento nos trasladamos al lugar, hicimos el levantamiento de cuerpos, estamos en estos momentos haciendo todo el barrido dentro de la zona en la que sucedieron estos hechos”, expresó la funcionaria.

“Tiene unas horas que sucedió el hecho, no puedo darles mayor información al respecto, más que ya tenemos una línea de investigación y se hizo el levantamiento de los cuerpos”, agregó.

Aclaró que seis de los fallecidos pertenecen a una sola familia y cuatro más eran trabajadores del lugar y que entre las víctimas hay un menor de edad.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que elementos de la Policía Municipal acudieron al inmueble tras recibir el reporte de una persona que encontró a las personas sin vida.

“Al arribar al domicilio, las autoridades localizaron a varias personas con lesiones por proyectil de arma de fuego. Asimismo, una mujer que era trasladada para recibir atención médica perdió la vida en el trayecto”, expuso.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Publica de Puebla informó que autoridades de los tres órdenes de gobierno activaron protocolos de atención e investigación.

Precisó que elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal, la Defensa, Guardia Nacional (GN) y autoridades de la FGE desplegaron un operativo en busca de los responsables.

La dependencia también expresó su solidaridad y condolencias a las familias de las víctimas y refrendó su compromiso con cero impunidad para este tipo de hechos.

Hasta la noche de ayer no se había dado a conocer la identidad de las víctimas. Extraoficialmente se dijo que el dueño del rancho está entre los asesinados.

En la localidad de Texcalapa, se pudo constatar que elementos de la Policía Estatal montaron un operativo a la entrada, donde también había presencia de un helicóptero que sobrevolaba el municipio.

Dentro de la propiedad donde ocurrió el multihomicidio, una construcción estaba custodiada por agentes estatales; también se observó a elementos de la Policía poblana y federales haciendo recorridos en el municipio.

El Universal

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CT