La donación altruista de sangre en México ha aumentado durante la última década, pero todavía se encuentra lejos de los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Aunque las campañas institucionales y la creación de redes de promoción han impulsado avances, la mayoría de las donaciones continúa realizándose por reposición, es decir, cuando un familiar o conocido necesita una transfusión.

De acuerdo con datos del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea (CNTS), en 2025 la donación altruista alcanzó alrededor de 8.5 por ciento del total nacional, con alrededor de 1.6 millones de donaciones de sangre al año, una cifra superior al 3.5 por ciento registrado en 2014 y al 5.1 por ciento reportado en 2018. El incremento refleja los trabajos de campañas permanentes de sensibilización, alianzas con universidades, empresas y asociaciones civiles, además de jornadas móviles de captación, de acuerdo con la Secretaría de Salud federal.

La OMS sostiene que los sistemas de salud más seguros son aquellos basados en donadores voluntarios, altruistas y recurrentes. El organismo internacional recomienda que el 100 por ciento de la sangre obtenida para transfusión provenga de donantes no remunerados y constantes, ya que este esquema reduce riesgos sanitarios y garantiza disponibilidad permanente. En el mundo, sólo 79 países obtienen la sangre de forma voluntaria; para América Latina, alrededor de 56.8 por ciento de las unidades provienen de esta forma, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), aún por debajo de la meta establecida por la OMS. En México, señala la OPS y autoridades sanitarias, continúa liderando el modelo de reposición familiar.

Durante años, el país se ubicaba entre los países con menor porcentaje de donación altruista en América Latina debido a que más de 90 por ciento de las transfusiones dependían de donadores por reposición. Aunque el avance reciente permitió mejorar esa posición, especialistas consideran que el crecimiento continúa siendo lento frente a las necesidades del sistema nacional de salud.

La OPS reconoció recientemente a México por los avances logrados en la promoción de la donación altruista, sin embargo, autoridades sanitarias coinciden en que el reto principal aún es transformar la cultura de reposición hacia un modelo de donación voluntaria y recurrente. Aunque el porcentaje nacional prácticamente se duplicó durante la última década, el país todavía permanece lejos de los niveles observados en países de altos ingresos, por lo que organizaciones civiles, universidades, hospitales y dependencias públicas han emprendido campañas de sensibilización para incentivar la donación altruista.

Bancos de sangre refuerzan captación

México cuenta con alrededor de 500 bancos de sangre distribuidos entre instituciones públicas y privadas, de acuerdo con cifras de la Cámara de Diputados.

Entre ellos se encuentra el Banco de Sangre de la Unidad de Patología Clínica (UPC) de Guadalajara, especializado en medicina transfusional y almacenamiento de componentes sanguíneos.

La institución opera bajo regulación sanitaria federal y realiza procesos de captación, análisis, conservación y suministro de sangre y hemoderivados para procedimientos médicos.

El banco ofrece servicios de transfusión, pruebas de compatibilidad y procesamiento de componentes como plasma fresco congelado, concentrados eritrocitarios y plaquetas.

Además, cuenta con esquemas de autotransfusión mediante predepósito, utilizados principalmente en procedimientos quirúrgicos programados.

El servicio inició operaciones en el año 2000 dentro del Hospital Santa María Chapalita y funciona bajo supervisión de especialistas certificados en hematología y medicina transfusional.

Jalisco, por debajo de la media nacional

Jalisco continúa por debajo del promedio nacional en materia de donación altruista de sangre. Mientras México registra niveles cercanos al 8.5 por ciento, en la entidad apenas alrededor de cinco por ciento de las donaciones se realizan de forma voluntaria y recurrente.

Datos estatales señalan que durante 2023 se efectuaron más de 123 mil donaciones de sangre en Jalisco, pero únicamente seis mil 108 correspondieron a esquemas altruistas.

Autoridades sanitarias y organizaciones civiles identifican como principales obstáculos la falta de cultura de donación periódica, el desconocimiento sobre los requisitos médicos y el temor persistente entre parte de la población.

Para revertir esta situación, el Consejo Estatal para la Prevención y Atención del Sida (Coesida) y la Red de Asociaciones Civiles para el Desarrollo Comunitario (Redac) firmaron recientemente un convenio de colaboración para promover campañas permanentes de captación de donadores voluntarios.

Las estrategias contemplan jornadas informativas, campañas en universidades y empresas, además de colectas móviles en distintos municipios del estado.

Datos clave de la donación de sangre voluntaria

1.6 millones de donaciones de sangre se realizan anualmente en México.

8.5% de las donaciones en México son altruistas o voluntarias recurrentes (2025).

3.5% era el nivel de donación altruista nacional en 2014.

5.1% correspondía a donación altruista en 2018.

Más de 90% de las donaciones en México dependían anteriormente de reposición familiar.

56.8% de las unidades recolectadas en América Latina y el Caribe provinieron de donadores voluntarios en 2023.

9.2 millones de unidades de sangre fueron recolectadas en América Latina y el Caribe durante 2023.

79 países obtienen más de 90% de su sangre mediante donación voluntaria no remunerada.

123 mil donaciones de sangre se registraron en Jalisco durante 2023.

6 mil 108 donaciones altruistas se realizaron en Jalisco ese mismo año.

5% de las donaciones en Jalisco son altruistas, por debajo de la media nacional.

Fuentes: Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea (CNTS), Secretaría de Salud federal, Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización Panamericana de la Salud (OPS).

CT