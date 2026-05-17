Ataque armado a vivienda deja dos muertos en Tamaulipas

Dos personas sin vida, entre ellas una adolescente, y una más lesionada fue el saldo de un ataque armado perpetrado por desconocidos contra un domicilio en Ciudad Victoria.

Hasta el momento, las autoridades han proporcionado poca información sobre lo ocurrido.

A través de la Vocería de Seguridad de Tamaulipas se informó que se recibió un reporte sobre una persona herida por proyectil de arma de fuego en el fraccionamiento Lomas Verdes, ubicado al oriente de la capital tamaulipeca.

De acuerdo con un breve comunicado oficial, al arribar al sitio los elementos de seguridad localizaron dentro de la vivienda a dos personas que ya no contaban con signos vitales.

La zona fue acordonada por corporaciones policiales, mientras peritos y agentes investigadores iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer el ataque.

De manera extraoficial, fuentes policiales señalaron que entre las víctimas mortales se encontraba un adulto y una joven de aproximadamente 16 años, mientras que una mujer resultó herida y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

MF