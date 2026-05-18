Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 18 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este lunes 18 de mayo prevé que estará con lluvia moderada con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 52%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Viernes 22 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Sábado 23 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Cancún

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

