Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 18 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este lunes 18 de mayo prevé que estará con lluvia moderada con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 52%.Martes 19 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23Viernes 22 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Sábado 23 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Chapala