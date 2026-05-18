Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 18 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este lunes 18 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 26 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 26% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 64%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Miércoles 20 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Jueves 21 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Viernes 22 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Sábado 23 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

