Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 18 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este lunes 18 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 26 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 26% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 64%.Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Miércoles 20 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Jueves 21 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Viernes 22 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Sábado 23 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan