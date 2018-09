Movimiento Ciudadano presenta iniciativas de Ley de Amnistía

Clemente Castañeda, senador de Movimiento Ciudadano (MC) por Jalisco, presentó dos iniciativas de Ley de Amnistía para las personas que están presas por posesión de mariguana y para los indígenas que no tuvieron un traductor cuando fueron detenidos.

El emecista aseguró que la criminalización por consumo de mariguana “ha sido ineficiente e irracional, ya que hoy mantiene presas a miles personas por posesión de pequeñas cantidades de mariguana, lo que ha derivado en la saturación del sistema penitenciario”.

Se estima que más de 40% de las personas detenidas por posesión de mariguana, agregó el comunicado, portaba cantidades mínimas. “Es decir, no eran traficantes ni miembros del crimen organizado, eran consumidores”.

La segunda propuesta es para indígenas detenidos que no tuvieron acceso al debido proceso ni a traductores en su lengua. “Hoy casi 10 mil indígenas se encuentran encarcelados en espera de una sentencia y, en la mayoría de los casos, se trata de procesos en los que no tuvieron acceso a un intérprete o traductor y en donde no se garantizaron sus derechos fundamentales”.