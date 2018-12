Morena expulsa a Juan Zepeda de la Comisión de Justicia del Senado

Tras un supuesto acuerdo, el grupo parlamentario de Morena en el Senado, dejó fuera de la Comisión de Justicia, al senador Juan Zepeda (PRD), lo que ocasiono un diferendo entre el grupo mayoritario y la oposición conformada por el PAN, PRI, MC y el sol azteca.

Al iniciar la sesión, la Mesa Directiva informó que el senador Juan Zepeda dejaría la Comisión de Justicia, y que en su lugar quedaría la senadora Lucía Meza de Morena.

Zepeda dijo que este tipo de atropellos son constantes por parte de la bancada mayoritaria, y señaló que su salida de dicha comisión puede ser por la próxima discusión de la terna para ocupar la vacante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"Se subió un acuerdo de la Junta de Coordinación Política donde faltan firmas (") Enmarcado esto en otra de sus mentiras, en otra de sus arbitrariedades. Nada les costaba solamente especificar a mí que yo me salgo o me sacan de la comisión de justicia y que meten a una senadora de ustedes, pero siempre simulando los marcan que uno se sale de la comisión de estudios legislativos de su grupo. Para que la ciudadanía entienda. Es el interés de sacar a su ministro carnal", añadió.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, ofreció una disculpa y propuso una reunión de la Junta de Coordinación Política, para encontrarle una salida al tema.

Gustavo Madero, senador del PAN, afirmó que si bien reconocen los votos que obtuvo Morena el 1 de julio, sugirió que lo mejor sería que el tema no solo lo discutiera entre los coordinadores, sino todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política, "hay una sobre representación del grupo mayoritario y debe discutirse, sin hacer sesiones de papel, sino que se convoque a una reunión de la Junta", asentó.

Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI, señaló que no se pueden tomar como un asunto cualquiera el que se saque a alguien de una comisión sin consultar y consensuar, "no es Juan Zepeda, es el Senado de la República, y si estiman que es de la República, tendrán que revocar este acuerdo. Apresurarnos, imponer, avasallar, pasar por encima del otro, solo nos va a llevar a la confrontación, y eso no es bueno".

