Ricardo Monreal, aspirante a la candidatura presidencial por Morena, estuvo ayer en Guadalajara y aseguró que llegará hasta el final del proceso en el que se elegirá al abanderado para las elecciones de 2024.

“Dije desde un principio que no me iba a prestar a ningún tipo de simulación o farsa. Creo en este proceso y voy a llegar hasta el final”, resaltó.

En entrevista con este medio de comunicación, destacó la importancia de Jalisco en el proceso.

“Para mí es una prioridad Jalisco. Es clave. Por eso vine a estar con los jaliscienses y por eso vine a dar a conocer mi propuesta”, comentó.

El zacatecano acentuó sus 42 años de experiencia en la política, el haber sido tres veces diputado, tres veces senador y gobernador.

Agregó que los temas en los que trabajará si es elegido serán la seguridad, medio ambiente, política social, salud y educación.

Morena presenta gastos de “corcholatas” en giras

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, presentó el reporte de gastos de los cuatro aspirantes de su partido a la Presidencia. El senador con licencia Ricardo Monreal y la ex jefa de Gobierno de la CDMX son quienes más han gastado en el periodo del 19 de junio al 2 de julio.

Monreal Ávila ha erogado 916 mil pesos, mientras que Claudia Sheinbaum reportó gastos por 868 mil pesos. Y el ex canciller Marcelo Ebrard ha gastado 385 mil pesos, en el mismo periodo, detalló Delgado.

En el caso del ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien no aceptó los cinco millones de pesos que le daría Morena, reportó 577 mil pesos, del 19 al 30 de junio.

Mario Delgado señaló que Adán Augusto López tendrá que reportar a la fiscalización del INE.

No presentó los gastos de Fernández Noroña y Velasco Coello, y dijo que deberán rendir cuentas en sus respectivos partidos. Los gastos reportados por los aspirantes morenistas son por viáticos y la logística de sus mítines, solamente.

Es decir, comprobantes y facturas de renta de sillas, de audio, templete y boletos de avión, por citar algunos. “Lo que les presentamos es estrictamente lo que nos han comprobado”, comentó en conferencia de prensa.

También hizo un llamado al PT para que le dé recursos al diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña. “Le hacemos un exhorto al PT para que ya le aflojen al compañero Noroña”, refirió. El reporte de gastos será presentado cada dos semanas, y se le hará llegar al INE para que fiscalice, señaló.

Las “corcholatas” de Morena rinden cuentas del recurso asignado para sus giras por el país. EL UNIVERSAL

“En un debate yo hago pinole a Gálvez”: Noroña

Después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador asegurara que la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez, es la candidata presidencial del Frente Amplio por México, Gerardo Fernández Noroña declaró que en un debate “la hace pinole”, pues él sí viene del pueblo.

Así lo dijo en una charla en Facebook, desde Cancún, Quintana Roo, donde señaló que la oposición se puso a hacer un análisis en donde determinó que para ganar la Presidencia de México “había que ser pueblo”, hecho por el que postulará a la senadora.

Sin embargo, el diputado indicó que pese a sus orígenes, Xóchitl Gálvez le ha dado la espalda al pueblo.

“Soy la renovación generacional”: Manuel Velasco

En su gira por Michoacán, el senador con licencia Manuel Velasco dijo ser la propuesta que representa la renovación generacional, de ideas nuevas, frescas y planteamientos diferentes a los que se están haciendo.

“No se trata de que esto se convierta en un circo de ocurrencias, ni de provocaciones, debe de existir respeto entre quienes estamos aspirando y un acompañamiento con planteamientos serios, donde las y los ciudadanos se sientan identificados”.

Velasco Coello dijo que continuará con los cimientos y las bases que ha implementado el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Velasco sostuvo una reunión con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Se debe reforzar la estrategia de seguridad, reconoce Monreal

El senador con licencia de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que la estrategia de seguridad del Gobierno federal va a funcionar, pero admitió que es necesario reforzarla. “Quizá no previmos que era demasiado profundo el daño causado al tejido social por la convivencia, complicidad y hasta protección de la delincuencia organizada que se ha presentado desde hace más de dos décadas”, comentó el aspirante.

Durante su visita a Guadalajara, reconoció que son preocupantes los niveles de inseguridad, por lo que es necesario dotar de más recursos y tecnologías a las corporaciones, además de atender los niveles de vida de los policías, soldados y marinos.

El aspirante a coordinardor de la campaña de Morena para las elecciones de 2024 también habló sobre el proceso interno que se vive en su partido, el cual dependerá de la unidad de todos los participantes.

“Nuestra premisa fundamental es la unidad; si salimos fortalecidos en este proceso, vamos a ser invencibles en 2024”.

Admitió que no hay piso parejo en la contienda interna y prueba de ello es que casi no existen espectaculares o bardas pintadas con su nombre. “Aunque no son las bardas y los espectaculares los que deciden”, aseguró.

