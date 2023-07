El ex canciller mexicano y aspirante a la Presidencia, Marcelo Ebrard, propuso ayer la creación de un “muro cibernético” para frenar el tráfico de armas en la frontera entre México y Estados Unidos, como parte de su estrategia de seguridad conocida como “Plan Ángel”.

“Hay que hacer dos cosas. Primero el muro cibernético antiarmas de México, nosotros sí necesitamos sistemas no invasivos, alcanzables, disponibles, con inteligencia artificial, vinculado al ‘Plan Ángel’ para impedir que esas armas entren México”, expuso Ebrard, quien busca ser el candidato de Morena para las elecciones presidenciales de junio de 2024.

Aunque no detalló más sobre su propuesta, dijo que los más de tres mil kilómetros de frontera entre ambos países podrían ser vigilados mediante drones.

“No estoy hablándoles de algo imposible. Antes no teníamos inteligencia artificial, hoy sí la tenemos”, argumentó en la CDMX.

“Y, desde luego, (hay que) exigirle a Estados Unidos que haga su parte”, agregó.

Entre 2020 y 2022 se incautaron en México más de 24 mil armas largas procedentes del país vecino.

Desde que el pasado 10 de julio presentara el “Plan Ángel”, eminentemente basado en el uso de la tecnología, Ebrard ha centrado sus actos alrededor del país en prometer “el México más seguro de la historia”.

Otro de los asuntos en los que centró el evento de ayer fue la seguridad de las mujeres, pues asesinan a más de 10 cada día.

“En todos lados donde he estado las mujeres me dicen: ‘No estamos tranquilas en el espacio público, no viajamos tranquilas en el transporte público’”, expuso.

Para solucionarlo, planteó la creación del “Enlace Ángel Violeta”, con el que las mujeres puedan solicitar el apoyo de la Guardia Nacional a través de su teléfono móvil.

“E instalar en el transporte público cámaras, conectarlas todas, que podemos recibir desde los videos de sus celulares la información en tiempo real de algo que esté ocurriendo, que es muy importante”, agregó.

Por último, enfatizó la necesidad de multiplicar por cinco la capacidad de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) y sus instancias estatales.

Llaveritos inspirados en Ebrard

“Sonrían, todo va a estar bien”, es la frase que tiene “Marcelito”, el llavero inspirado en el aspirante presidencial de Morena, Marcelo Ebrard. Tras el evento “¿Cómo aplicaremos el ‘Plan Ángel’ para mejorar el día a día?”, que se llevó a cabo en el Centro Cultural Estación Indianilla, un vendedor comenzó a comercializar llaveros de 10 pesos con la imagen del ex canciller Marcelo Ebrard, con su frase que ha mencionado en este proceso interno por la candidatura de Morena.

"Seguiré mi recorrido por el país": Adán Augusto

Luego de que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral determinó que los aspirantes presidenciales de Morena deben “preferentemente” realizar sus actos con simpatizantes en espacios cerrados, Adán Augusto López Hernández anunció cambios en el formato de sus asambleas informativas, pero se comprometió a seguir su recorrido por el país, pese a las restricciones impuestas por el INE.

Al encabezar una reunión en el municipio de Guerrero, en Chihuahua, el ex secretario de Gobernación afirmó que seguirá recorriendo el país “porque, de lo que se trata es de que, en unidad, consolidemos la Cuarta Transformación de la vida pública del país, y de seguir caminando juntos casa por casa, pueblo por pueblo, todo el territorio nacional, como nos enseñó el Presidente Andrés Manuel López Obrador”.

“Va a cambiar el formato, pero no el objetivo que es informarles de los logros y beneficios de la 4T y, sobre todo, escucharlos, pues son la guía de este movimiento”.

Morena retendrá la Ciudad de México en 2024

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que de cara al 2024, el partido guinda retendrá la Ciudad de México.

En la instalación de la Comisión de Movimientos Sociales y Organizaciones del partido en la Ciudad de México, dijo a la militancia que Morena tiene como tarea principal acrecentar el número de simpatizantes en la capital del país.

“Morena debe tener una organización muy grande en la Ciudad y el partido tiene que seguir creciendo. Es el momento de que desdoblemos a nuestro movimiento”.

El líder morenista insistió en que deben continuar los esfuerzos por lograr un millón de simpatizantes de la Cuarta Transformación.

“¿Cómo no lo vamos a lograr si la mayoría de la gente en esta Ciudad quiere que sigamos adelante? Tenemos que seguir organizados, es nuestra responsabilidad histórica; es nuestra responsabilidad frente a uno de los Presidentes más grandes que hemos tenido en la historia de este país”.

Afirmó que, si Morena logra credencializar a un millón de simpatizantes de la Cuarta Transformación, podrá alcanzar hasta cuatro millones de votos en la Ciudad, asegurando el triunfo en la capital y contribuyendo significativamente en la elección presidencial.

“Reafirmaremos a nuestra Ciudad como la vanguardia de este gran movimiento; pensar a la Ciudad y a sus protagonistas, los ciudadanos, como el escenario de las grandes transformaciones”.

En ese sentido, insistió que el partido y sus simpatizantes tienen la responsabilidad de asegurar que los logros alcanzados por el sexenio de López Obrador trasciendan a las siguientes generaciones.

"Es un gran legado que (López Obrador) está poniendo en nuestras manos, pero depende de todas y de todos nosotros si su gobierno se convierte en algo extraordinario o efectivamente se convierte en un punto de cambio en la historia nacional. Eso nos compromete a todos a buscar a más gente, no a administrar lo que tenemos".

México necesita un Gobierno con ojos de mujer honesta: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, aseguró que en caso de encabezar el siguiente sexenio no es necesaria una reforma fiscal para hacer una transformación profunda en México, aún cuando necesitaría 300 mil millones de pesos para becas para menores.

“Sí. Le pedí a Raquel Buenrostro, con quien me llevo muy bien y es buena amiga, y a Pablo Gómez, que me ayudaran a revisar qué tanto más hay en el pago de impuestos en el contexto actual de régimen fiscal. Raquel me dice que todavía hay una cancha y Pablo también. Le pregunté a Raquel de qué tamaño es el margen, porque supongamos que yo quiero hacer en el país lo que hice aquí con las becas de los niños y las niñas, serían otros 300 mil millones de pesos, similar al apoyo que se da a los adultos mayores”, indicó Sheinbaum Pardo.

Y agregó: “Hay que hacer las cuentas y tengo ahí un equipo que me está ayudando en eso”.

Al ser cuestionada sobre por qué quiere ser Presidenta de México, Sheinbaum Pardo mencionó que su objetivo es fortalecer los derechos del pueblo con una combinación única de lucha política y formación científica.

“Quiero que continúe la transformación, un modelo de desarrollo de nuestro país que mire por los que menos tienen. Lo digo de esta manera: que fortalezca los grandes derechos del pueblo de México, de las mexicanas y los mexicanos. Por eso hablo de la ciudad de derechos... la honestidad, creo que gobernar con ojos de mujer, pero de mujer honesta, tiene que seguir persistiendo en nuestro país”, aseguró.

La ex jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, pretende crear becas para menores. EL UNIVERSAL

Las giras

Creel acusa a AMLO de discriminación

Santiago Creel, aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, acusó a Andrés Manuel López Obrador de discriminación “inversa”. Según el presidente de la Cámara de Diputados el Mandatario lo ataca por el color de sus ojos y piel. “En la mañanera he sido objeto de infundios, he sido objeto de ataques, no solamente a mí, a mi familia, a mi origen, al color de mi piel, al color de mis ojos, porque es una discriminación inversa la que él hace, porque aquí no todos somos iguales”, declaró Creel Miranda.

Monreal propone un “México de inclusión”

“Defender nuestros derechos siempre será prioridad; tenemos una oportunidad real de lograr un México de inclusión”, publicó en sus redes sociales Ricardo Monreal.

“Gracias a la gente y a los medios de comunicación que acudieron hoy a las asambleas informativas en Baja California Sur. Ahora nos encontramos en el aeropuerto rumbo a nuestro siguiente destino. Recordemos que la unidad es indispensable”, continuó en Twitter. Además, rindió cuentas de los gastos de sus recorridos por el país como aspirante a candidato presidencial.

Fernández Noroña se burla de Xóchitl

“Ya tengo la solución para que el país salga de pobre. Hay que poner a todo el mundo a vender gelatinas y tamales. Después, los afilias a Acción Nacional, los corrompes, los vuelves profundamente hipócritas y los impulsas a realizar negocios al cobijo del poder. Los millones llegarán como por arte de magia”, publicó ayer Gerardo Fernández Noroña, aspirante a la candidatura presidencial por Morena, a través de su cuenta de Twitter, para burlarse de la postura de Xóchitl Gálvez, aspirante por la oposición con el Frente Amplio por México.

Velasco quiere un Mando Único

“Desde Irapuato llamamos a superar las diferencias y trabajar todos unidos para recuperar la seguridad y la paz en Guanajuato implementando el Mando Único para tener una sola corporación policial más capacitada, mayor equipada y con mejores sueldos”, compartió ayer en redes sociales el aspirante del Partido Verde, aliado de Morena, Manuel Velasco. “Unimos nuestra voz a la de ciudadanos de Irapuato reunidos en Asamblea Informativa para pedirle a Pemex reducir las emisiones de su Refinería en Salamanca”, publicó.

