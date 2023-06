El ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López, visitará Jalisco. A las 10:00 estará en Puerto Vallarta. A las 13:00 llegará al Paraninfo de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y más tarde ofrecerá un mensaje en el Centro Histórico tapatío.

Dentro de su agenda también está una reunión con empresarios jaliscienses.

Por su parte, la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, tendrá presencia en Oaxaca. A las 16:30 estará en la Fuente de las Ocho Regiones.

Ricardo Monreal, senador con licencia, iniciará sus recorridos en la alcaldía Cuauhtémoc, la cual gobernó entre 2014 y 2017.

El ex canciller Marcelo Ebrard indicó a través de sus redes sociales que arrancará en un lugar sorpresa.

El Presidente López Obrador prometió que no intervendrá en la elección del abanderado para las elecciones de 2024.

“No va a haber dedazo”, afirmó el Mandatario durante su rueda de prensa matutina desde el Palacio Nacional.

Exige el PAN inhabilitar a “corcholatas” ante INE

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, criticó que, en medio de la crisis política, social y de violencia que vive el país, actores políticos que ocupan puestos clave en el Gobierno federal, “chapulineen” y abandonen el barco para buscar la candidatura Presidencial por Morena.

En un comunicado, el líder panista exigió que, en su momento, las autoridades electorales les prohíban a las “corcholatas” el registro como candidatos a la Presidencia de la República por violaciones flagrantes a la legislación electoral, en una campaña ilegal a todas luces.

El líder de Acción Nacional cuestionó la falta de compromiso de funcionarios de primer nivel, no solo por incumplir con la responsabilidad que se les confirió, sino por irse con nulos resultados, “dejando problemas más grandes de los que recibieron”.

Destacó que ante el despilfarro y desvío de recursos públicos en su ilegal precampaña, el PAN presentó quejas ante INE, pidió la suspensión inmediata de su ilegal proceso y exigió que todo el recurso derrochado se fiscalice y contabilice como gasto de campaña, y que, como tutela preventiva en su momento, se le prohíba el registro a la Presidencia.

Una clara muestra de la falta de interés en el país señaló, es el papel que desempeñaron los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y de Gobernación, Adán Augusto López, responsables de la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez y que, lejos de ser llamados a cuentas, se encuentran ya realizando una campaña electoral ilegal, cubiertos por un manto de impunidad.

Recordó que Ebrard es también el principal implicado en la tragedia de la línea 12 del metro, que al desplomarse provocó la muerte de 26 personas, ya que fue una obra manchada por la corrupción cuando fungió como jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Con Claudia Sheinbaum en la CDMX, el Metro no ha tenido el mantenimiento necesario, “generando la pérdida de vidas humanas y un caos en el traslado diario de cientos de miles de personas”, por lo que también es responsable de la tragedia de la Línea 12.

Respecto a Ricardo Monreal, quien dejó la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Cortés recordó que incumplió el mandato constitucional de nombrar a los integrantes faltantes del Inai, y de las salas regionales y magistrados locales del tribunal electoral.

El Universal

Marko Cortés, presidente del PAN, cuestiona que políticos del Gobierno dejen sus puestos por buscar la candidatura. EL UNIVERSAL

Proceso interno de Morena no es ilegal: Delgado

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, aclaró que el acuerdo aprobado por el Consejo Nacional de Morena para definir la Coordinación de Defensa de la Transformación, no busca una precandidatura, sino que es un proceso de organización interna del partido, y por eso está constitucional y legalmente blindado.

“Se trata de un proceso de organización exclusivamente interna, no estamos haciendo ninguna convocatoria de precandidaturas o candidaturas, entonces ahí nosotros apelamos a la Constitución, que establece los derechos de autoorganización y autodeterminación internos de los partidos políticos”, señaló Delgado.

El líder morenista destacó que los aspirantes contarán con un monto de cinco millones de pesos que será absolutamente comprobable y fiscalizable; es decir, “solo se podrán destinar a viáticos: transporte, comida y hospedaje, y a la logística de eventos, que es lo que son sillas, carpas, audio, los backs, en fin, lo que se necesite para organizar un evento”.

El Universal

Mario Delgado, presidente de Morena, asegura que su partido busca poner el ejemplo hacia el futuro con su proceso organizativo. EL UNIVERSAL

Descarta sanciones

Por faltas de “corcholatas”

“Desde el partido no los podemos sancionar porque no es un proceso jurídico sino un proceso interno de organización, si lo infringen será la gente la que evalúe si cumplen o no sus compromisos. Está a prueba su lealtad al movimiento y el respeto a su palabra empeñada”, dijo Delgado.

