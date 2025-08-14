El  wine bar de Andy en Guadalajara

El periodista Daniel Lizárraga -coautor del reportaje de La Casa Blanca- reveló en El Universal/Quinto Elemento Lab la última aventura empresarial de Andy López Beltrán que involucra a empresarios tapatíos.

El reportaje titulado “Andy creó nueva empresa como número 2 de Morena” consigna la sociedad del hijo del ex mandatario -y otros socios- con los dueños del café PalReal.

De esta sociedad nació la importadora de vinos naturales Realesco que opera un wine bar con el mismo nombre ubicado en la calle Lope de Vega 121 en Guadalajara, al lado de PalReal en la Perla Tapatía.

Lizárraga entrevistó a Fabián Delgado, chef tapatío y socio de PalReal, sobre su vínculo con Andy, secretario de acción política de Morena.

El chef declaró que el morenista llegó a sugerencia del experto en vinos Alonso Maldonado, pero que no conoce personalmente a Andy. También dijo ignorar las implicaciones políticas de este vínculo, un asunto peculiar, considerando que es sociólogo de formación.

Fabián Delgado, un chef cercano a la clase política emecista, funge como socio del restaurante tapatío Cocina Navaja Filosa en La Americana, y del comedero Yunaites, un local en el Mercado IV Centenario, en el tradicional barrio tapatío de Capilla de Jesús.

Su ascenso empresarial coincide con el crecimiento de MC en Jalisco como fuerza política.

El 5 de mayo la alcaldesa Verónica Delgadillo publicó imágenes en Yunaites, abrazada de Delgado, celebrando la gastronomía de su “querido chef”, y anunció que preparaba “una gran sorpresa” para promover el sabor y variedad de la cocina tradicional.

Alberto Esquer, actual jefe de gabinete estatal, también ha promovido en sus redes Cocina Navaja Filosa acompañado de Delgado.

Jorge Álvarez Maynez visitó el Yunaites Menjurjes en abril de 2024. En sus redes refirió que era su lugar “favorito del mundo” y calificó a Delgado como el “mejor cocinero de México”.

Fabián también es hermano de Carlos Delgado de la consultora Euzen y ex vocero de Enrique Alfaro; y de Mario Delgado, concesionario de Mi Bici Pública, contrato que consiguió en el periodo priísta de Aristóteles Sandoval.

No se trata de juzgar el esfuerzo o el mérito de un chef y empresario restaurantero, pero sí de ofrecer contexto sobre sus (indisociables) vínculos políticos y económicos.

Su sociedad con el hijo del ex Presidente forma parte de un sistema de poder en donde a menudo se imbrican política, negocio y parentesco.

La aparente “coincidencia” de que Andy haga negocios con empresarios tapatíos ligados al movimiento naranja es relativa pues, en la profundidad, los lazos del poder eventualmente se tocan sin que la geometría política, mera apariencia, importe mucho.

El régimen político mexicano adolece de esta verdad incómoda.

Daniel Lizárraga mostró genialmente esos extremos.