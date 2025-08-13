Plan “A” electoral en marcha

La sola alineación de la Comisión para la Reforma Electoral, que por decreto presidencial anunció el lunes 4 de agosto pasado Claudia Sheinbaum, que presidirá el recién desplazado de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, y le acompañarán sólo allegados a la 4T (Rosa Icela Rodríguez, de Segob; José Merino, de la Agencia de Transformación Digital; Ernestina Godoy, Consejera Jurídica; Lázaro Cárdenas Batel, de la Oficina de la Presidencia; Jesús Ramírez, Coordinador de Asesores; y Arturo Zaldívar, Coordinador de Política y Gobierno), hace difícil creer que, pese a una eventual consulta y debate para redefinir las reglas de la competencia político-electoral, se le vaya a cambiar una coma al Plan “A” que sobre la materia quiso empujar el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Habrá que recordar que en diciembre de 2022 no alcanzó la mayoría calificada en el Congreso, y en un segundo intento, en el llamado Plan “B” fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que, en junio de 2023, declaró la invalidez por las evidentes violaciones y desaseo en el proceso legislativo con el que se aprobó en fast-track. Fue cuando vino el Plan “C” que presentó López Obrador en febrero de 2024, que ya no solo incluía la reforma electoral, sino la reforma judicial y la reforma para que la Guardia Nacional fuera absorbida por la Secretaría de la Defensa Nacional, entre otras.

El apabullante triunfo electoral de Claudia Sheinbaum, y las presiones y amenazas desde el poder de la 4T a opositores en el Poder Legislativo y Judicial, le permitió a Morena y aliados hacerse de la mayoría constitucional con la que ahora sí van por la reforma planteada hace tres años, como ya lo hicieron con la reforma judicial, sin tomar en cuenta lo planteado por opositores en la consulta previa.

Por eso es muy poco convincente el llamado de Gómez y de la propia Presidenta a participar en la discusión de la reforma electoral y la oferta de que se escucharán todas las voces.

Por si ese escepticismo fuera poco, el que salió a matar a los pocos que otorgaban el beneficio de la duda a la convocatoria de esta Comisión fue el todavía presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien el lunes señaló que los opositores “sospechen lo que quieran”, pero que la reforma de la Presidenta irá.

El Plan “A” de la reforma electoral amlista será asumido como propio por Sheinbaum. En él se contempla la desaparición del INE, como lo conocemos, y la creación de otro órgano electoral, cuyos consejeros serán electos por voto popular como los juzgadores, así como la eliminación de las candidaturas plurinominales y de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), entre otros cambios.

Un nuevo órgano electoral cooptado por el oficialismo, y con menos espacios para las minorías opositoras, significará, por donde se le vea, un lamentable retroceso democrático para el país.