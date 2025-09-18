Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, rechazó que él y su hermano Gonzalo hayan tramitado algún amparo para evitar una detención en su contra.

“No conocemos a los tramitantes de dicho amparo y sospechamos que dicha acción está motivada y fomentada por nuestros adversarios para vincularnos a un tema y actores con los cuales no tenemos ninguna relación. Se trata, una vez más, de un montaje”, sostuvo en un comunicado.

El hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que renuncian a dicho trámite y solicitan al área correspondiente del Poder Judicial que investigue sobre el caso, ya que se hizo en varios juzgados y se trata de una “operación malintencionada planeada y orquestada desde varios frentes”.

Acusó que se trata de una campaña de desprestigio que está tratando de relacionarlo a él y su familia con una práctica delictiva que, además, están a favor de desmantelar.

“Apoyamos, como siempre, las decisiones tomadas por nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y reiteramos nuestro apoyo a las acciones tomadas para solucionar este problema de seguridad en el país”, afirmó.

Aseguró que desde muy jóvenes aprendieron a lidiar con este tipo de ataques, y que son recordatorio de seguir llevando su vida rectamente.

El Universal

¿De dónde vino la noticia?

Fue el periodista Claudio Ochoa Huerta reveló que un juez federal concedió una suspensión contra cualquier captura a Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, hijos del ex presidente Andrés Manuel López Obrador. La suspensión incluye nombres de los presuntos funcionarios ligados a la red de huachicol fiscal.

CT