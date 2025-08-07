Legisladores del PRI y el PAN escenificaron un encontronazo con el líder de la bancada de Morena, Adán Augusto López Hernández, tras exigirle que se separe de su escaño para enfrentar las acusaciones de vínculos con el crimen organizado, luego de la orden de aprehensión girada contra Hernán Bermúdez, su ex Secretario de Seguridad en el Gobierno de Tabasco y presunto dirigente del cártel La Barredora.

El ex gobernador dijo que se trata de versiones infundadas difundidas por la oposición, seudoperiodistas y seudocolumnistas, por lo que “toda su tiznadera me tiene sin mayor cuidado”.

En ríspida sesión, la Senadora del PAN Lilly Téllez presentó un punto de acuerdo para que López Hernández pida licencia y se ponga a disposición de las autoridades por las acusaciones en su contra de presuntos nexos con el narco.

“Adán Augusto López no debería estar sentado ahí. Yo se lo he dicho muchas veces así de frente. Él debería salir esposado de este recinto y debería ser llevado ante la justicia, pero lo protege Sheinbaum”, lanzó la panista desde tribuna.

Aseguró que pesan sobre Adán Augusto López acusaciones “gravísimas” de corrupción, encubrimiento, tráfico de influencias y conflicto de intereses.

“Ha repartido contratos por más de 270 millones de pesos sin licitaciones. Nombró como Jefe de Seguridad de Tabasco a un tipo que tenía antecedentes de relación con el crimen organizado (…) La justicia, Adán Augusto López, te va a alcanzar algún día, y a toda tu bancada de mafiosos también”, recalcó.

El líder morenista defendió los resultados de su Gobierno en materia de seguridad, justificó el nombramiento de Hernán Bermúdez en medio de una crisis de delincuencia, dijo que no se escudará en el fuero y ratificó su disposición a comparecer ante las autoridades si es requerido.

También se subió al ring el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, para acusar al tabasqueño.

“Si nos midieran con la misma vara a ti y a mí por lo que han inventado en los medios de comunicación, tú ya estarías en la cárcel, Adán, porque yo no estoy acusado de violentar y de ir en contra de la paz y de la armonía del pueblo de México”.

El morenista respondió: “Usted nunca ha sido un político brillante, lo que sí ha sabido es besarle el anillo, besarle la mano a quien le convenía, aunque después fuese a mordérsela. Como dicen en mi pueblo, vulgar en privado, teatral en lo público, y vacío en la política. No se equivoque, no somos iguales, mi trayectoria no empezó siendo porro universitario”.

Previamente al debate, los panistas Ricardo Anaya y Döring encendieron las sirenas de dos megáfonos para exigir que la sesión comenzara con el tema de los presuntos nexos de Adán Augusto López con el crimen organizado.

En la sesión, la bancada de Morena desplegó una gran manta en el salón de plenos de la Cámara Alta con la imagen de la senadora Lilly Téllez y la leyenda “traidora”.

CT