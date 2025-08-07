Andy, carajo

¿No puede haber Gobierno rico con pueblo pobre?

Andrés Manuel López Beltrán, secretario de organización de Morena, acusó “clasismo y calumnias” a quienes lo criticaron por su viaje a Japón. Pero…

Confesó que pagó 7 mil 500 pesos al día (incluido el desayuno) por su hotel en Tokio.

La encuesta del INEGI sobre ingresos y gastos 2024 indica que el mexicano más pobre tiene un ingreso promedio diario de 85 pesos. Y el mexicano más rico tiene un ingreso promedio diario de mil 191 pesos.

Lo que pagó Andy representa seis veces lo que gana en promedio el mexicano con más ingresos.

¿Alguien en “la justa medianía” podría pagar ese hotel en Tokio?

Morena gobierna en 24 Estados del país en donde habita el 74% de la población (93.1 millones de mexicanos). Uno de cada tres vive en pobreza y no conoce Tokio, España, Portugal o Nueva York…

En mayo pasado, el Consejo Nacional de Morena aprobó (agarren aire): los Lineamientos éticos que deben tener las personas representantes, servidoras públicas, protagonistas del cambio verdadero y militantes de Morena.

El apartado de Austeridad Republicana y Vocación de Servir tiene una cláusula contra la promoción del “consumismo o exhibir signos de ostentación material como joyería, ropa de marcas exclusivas, propiedades o automóviles de alto valor, restaurantes o turismo de lujo, entre otras extravagancias. La parafernalia del poder pertenece al pasado de corrupción y privilegios; morena es humildad”.

Los relojes de Adán; el viaje lunamielero de Monreal a España; el vinito de oporto de Mario Delgado en Portugal; los croissants del franchute Noroña; el veraniego viaje a New York de Sergio Gutiérrez Luna y los nigiris de Andy en Japón, ¿qué son?

“Somos pueblo”, respondió la Presidenta Claudia Sheinbaum ante los lujos de los dirigentes morenistas. Y añadió: “¿Quién nos juzga? El pueblo, nadie más”.

¿El pueblo lo ve? ¿Los juzga? ¿Los lujos de sus líderes preocupan a los seguidores de Morena? ¿O sólo estamos ante una nueva histeria mediática y artificial que, igual que el “fenómeno Xóchitl”, se desinfla ante la realidad?

¿Hablarán las urnas? ¿O la inmunidad morenista continuará?