Una célula criminal autodenominada “Los Alfas”, vinculada al grupo delictivo Cártel Nueva Generación (CNG), fue desarticulada en una acción conjunta entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Seguridad estatal, la Dirección de Seguridad Pública de Toluca y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en diversos operativos realizados en la capital mexiquense.

De acuerdo con las autoridades, el líder del grupo delictivo era Eduardo Alberto “N”, alias “El Alfa”, un ex elemento de la Dirección de Seguridad Pública de Michoacán, y quien además era identificado como generador de violencia y un objetivo prioritario para su captura.

La célula criminal operaba en el Valle de Toluca y se dedicaba a la comisión de delitos de alto impacto como homicidio, secuestro, extorsión y robo con violencia, así como venta de narcóticos. Además, que presumiblemente perpetraron asesinatos contra integrantes de grupos delictivos antagónicos con el fin de controlar las actividades ilícitas en la región.

“Durante las acciones operativas fueron aseguradas armas de fuego, narcóticos, vehículos con reporte de robo o alteraciones en los medios de identificación y ropa táctica similar a uniformes de corporaciones oficiales, la cual utilizaban para encubrir sus actividades delictivas y desviar las investigaciones”, se explicó en un comunicado.

En tanto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, refirió que esta acción forma parte de la “Estrategia Nacional contra la Extorsión” y que “durante las acciones operativas, fueron halladas dos víctimas que refirieron estar secuestradas”.

El operativo se realizó en diversos inmuebles. En Toluca, fueron detenidos César Edwin “N”, Arturo César “N”, Rodolfo “N”, Antonia “N” y Gabriela Maricela “N”, presuntos integrantes de esa célula delictiva y quienes tenían en su poder envoltorios con narcóticos.

En tanto que, en Zinacantepec, fueron detenidas 18 personas de las cuales 15 son mayores de edad identificadas como Antonio “N”, Enrique “N”, Osvaldo “N”, Enrique “N”, Iván “N”, Geovanny “N”, Jesús “N”, Mario “N”, Alejandra “N”, Yarydza “N”, Elizabeth “N”, Rosa Isela “N”, Blanca Estela “N”, Karen “N”, Leslye “N” y dos adolescentes de 17 y otro de 16 años, además de que fueron encontradas en ese sitio dos víctimas que refirieron estar secuestradas.

Durante esta diligencia, en el patio de la vivienda fue hallado un pozo y al interior de éste fue localizado el cuerpo sin vida de un masculino en estado de descomposición. De acuerdo con indagatorias de la fiscalía mexiquense, fue posible identificarlo como J.E.G., quien contaba con reporte de desaparición desde el pasado 23 de julio en esta región de la entidad.

Al continuar con las acciones operativas, los elementos federales y estatales se trasladaron a otro punto en el municipio referido, donde fue capturado Eduardo Alberto “N”, alias El Alfa, presunto líder de esta célula delincuencial, así como Ángel Luis “N” y Margarito “N”, quienes viajaban a bordo de un vehículo compacto y a quienes se les aseguraron narcóticos.

CT