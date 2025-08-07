Las “grietas” en Morena llegan hasta Palenque

Ya no son sospechas, intuiciones o conjeturas, sino toda una realidad las “grietas” que se han abierto en el seno del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y a todos los niveles. Las controversiales vacaciones del secretario de Organización del partido, Andy López Beltrán -hijo del expresidente Andrés Manuel- han venido a “reventar” algunas situaciones que demuestran las “fracturas” en la estructura institucional y los rumbos -en diferentes direcciones- de varios de sus integrantes.

Desde la celebración del Consejo Nacional de Morena, a finales de julio, su presidente Alfonso Durazo había demandado a sus integrantes de la plana mayor “una gran madurez política y unidad interna”, además de reprochar algunas tensiones que se ventilaban públicamente: “simplemente, no puede ser”, les dijo en esa ocasión, a la que por cierto no asistieron Ricardo Monreal, coordinador de los diputados federales, así como el mismo Andy López Beltrán, de quienes después sabríamos que andaban “muy ocupados” de vacaciones en España y Japón, respectivamente.

El martes pasado, Andy reapareció en las redes sociales con una carta para defender su vacación “luego de extenuantes jornadas de trabajo” -que vino a mostrar aún más las “diferencias” entre morenistas-, además de culpar a “hipócritas conservadores” que lo mandaron espiar, acosarlo y emprender una campaña de linchamiento político “impregnada de odio, clasismo y calumnias”. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Senado, Gerardo Fernández Noroña, descalificó la carta de López Beltrán, del que dijo: “Es malísima… No sé si la escribió él. Yo, francamente, no veo que sea su estilo… de cualquier manera, sea quien sea que la haya hecho, es malísima”.

La que no se anduvo “por las ramas” fue la presidenta Claudia Sheinbaum, quien, al ser consultada ayer en su conferencia sobre la carta de justificación del polémico viaje a Japón por parte de Andy, fue muy clara al establecer que: “Mi posición la voy a defender siempre porque es mi convicción, es que el poder, cualquiera que se tenga, se tiene que ejercer con humildad, con sencillez. Porque nosotros nos debemos al pueblo, cualquiera que se tenga, sea la presidenta, sea un diputado o un senador, algún otro encargo, porque los partidos políticos son instituciones públicas, reciben recursos públicos, todo debemos dar cuentas”. Eso fue un reproche directo de la presidenta al hijo de quien “la designó” heredera al Palacio Nacional.

Muy pronto sabremos cuál será el fin de los agrietamientos entre la dirigencia de Morena -y otros “distinguidos” integrantes-, concretamente entre Luisa María Alcalde Luján -la presidenta- y Andy, quienes han “chocado” frontalmente, lo mismo que entre Claudia Sheinbaum y quien supuestamente reside en su rancho en Palenque, que con estos “pequeños” detalles aparentemente empiezan a marcar una distancia.

Usted, ¿qué opina?