Monreal continuará al frente de la delegación Cuauhtémoc

Ricardo Monreal Ávila tomó la decisión de continuar al frente de la delegación Cuauhtémoc. En un video difundido a través de sus redes sociales, confirmó un primer encuentro con el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

"Lo escuché. Intercambiamos puntos de vista sobre el régimen político, y la urgencia de transitar hacia una nueva era, hacia una transformación profunda, hacia un cambio verdadero".

En el video, el morenista aseguró que pesa y le preocupa más el desastre nacional en el que se está cayendo, y la decadencia política que persiste.

"Quiero agradecerles a todos su deferencia y les reitero mis respetos. Seguramente seguiremos conversando por el bien de la patria", expresó.

Monreal recordó que mantuvo reuniones con dirigentes de diversos partidos políticos y representantes de diferentes expresiones para escuchar propuestas e intercambiar opiniones acerca del país y de la Ciudad.

"Hasta ahora, la impaciencia no me consumió, la ambición no me tocó ni el fuego de la indignación por una injusticia me devoró.

No soy ambicioso ni tengo aspiraciones desmedidas. Por lo pronto, mi decisión es continuar al frente de la delegación, de esta extraordinaria responsabilidad".

El político zacatecano cuestionó que las delegaciones estén excluidas de los planes de reconstrucción, al margen de las decisiones y de los proyectos de atención a las personas damnificadas.

"El sismo del 19 de septiembre pasado removió también las estructuras sociales y políticas de la ciudad. A todos nos sacudió".

Por ello consideró que hoy más que nunca deben estar cerca, dando la cara y tendiendo la mano, a los cientos de personas que día con día buscan una respuesta, una atención y una esperanza a su situación crítica.